News Kate Middleton: costretta a fare un controllo medico sgradevole per volere della Royal Family Di Ambra Ferri - 12

Kate Middleton ha rinunciato a molto per diventare la principessa d’Inghilterra, ma nessuno credeva fosse stata obbligata a tanto.

Non è difficile immaginare che i membri della famiglia reale inglese siano sottoposti ha un protocollo molto rigido che li plasma durante tutta la loro esistenza.

Diventare erede al trono o regina consorte, come in questo caso, non è un compito che tutti possono ricoprire. Proprio per questo gli eredi devono sottostare a una serie di regole comportamentali che garantiscano di salvare la faccia alla Corona.

Per esempio, non tutti sanno che le donne della famiglia reale non possono indossare smalti appariscenti: è consentito scegliere solo colori nude.

Il calvario prima di sposare William

Allo stesso modo, non si possono indossare vestiti che lasciano scoperte le ginocchia. Anche se qualcuno non ha rispettato tutte queste regole nell’arco degli anni, queste limitano in parte la vita dei membri della famiglia reale.

Al centro delle polemiche torna Kate Middleton per via di un episodio molto personale. Sappiamo che la moglie di William sarà prossima regina d’Inghilterra e si è sempre dimostrata una candidata perfetta per vestire questo ruolo. Alcuni credono che sia nata per diventare regina, altri che il lavoro più grande l’abbiano fatto i genitori, che sognavano in grande per lei fin da quando era una bambina.

Kate Middleton con le spalle al muro: ecco cosa ha passato

Nonostante negli ultimi 10 anni la Middleton abbia incarnato alla perfezione il suo ruolo, ho dovuto rinunciare a molto, ma soprattutto è stata obbligata a fare cose che non desiderava. Oltre ad aver accantonato una carriera lavorativa e una vita più libera per amore di William, si è dovuta sottoporre a un test molto fastidioso. Fin da subito la regina Elisabetta ha accolto Kate a braccia aperte, vedendo in lei un grande potenziale. Alcuni la paragonano a Lady Diana per la grazia e la sicurezza che la contraddistinguono. Entrambe le donne hanno incarnato al meglio i valori della famiglia inglese.

Nonostante questo, ci sono delle regole che non si possono ignorare, nemmeno se sei la candidata perfetta. Prima di annunciare le nozze reali, sia Lady Diana che Kate sono state costrette a sottoporsi a un test medico piuttosto personale che permette di verificare l’idoneità della futura sposa e quindi della futura regina d’Inghilterra.

Insomma, un’ultima la prova del nove, con cui la monarchia si è assicurata degli eredi. Si tratta, infatti, di una visita che accerta se si è pronte a fare figli, e quindi se la donna è fertile. Uno dei compiti principali da adempiere quando si è la regina d’Inghilterra, infatti, è donare un erede al paese.