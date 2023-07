News Svelati i Gratta e Vinci vincenti: ecco quali comprare se volete diventare ricchi Di Ambra Ferri - 10

Sapevate che esiste una tipologia di Gratta e Vinci con cui è molto più facile vincere grandi somme di denaro? Vi sveliamo qual è.

Tentare la fortuna senza farsi trascinare troppo dal gioco può essere un buon metodo per vincere somme di denaro importanti. Esistono diversi modi per farlo, tra cui i Gratta e Vinci, biglietti fortunati con cui si può arrivare a vincere fino a un milione di euro.

Non tutti, ovviamente, si rivelano vincenti. Diverse statistiche, però, hanno dimostrato che esiste una tipologia di Gratta e Vinci con cui è molto più probabile vincere. Non stiamo parlando di quello da 10 €, e nemmeno di quelli che costano la metà: potreste rimanere senza parole, ma bastano pochi euro per diventare ricchi.

Sembra che il Gratta e Vinci con più probabilità di vincita sia quello da soli 3 €: ecco svelati tutti i trucchi per avere più probabilità di riempirsi le tasche.

Come tentare la fortuna con furbizia

Il gioco della sorte può cambiare la nostra vita in pochi minuti, ma allo stesso tempo bisogna essere in grado di darsi un limite e far sì che non sia il gioco a vincere su di noi. Sperando nella benevolenza della Dea Bendata, molte persone infatti si fanno trascinare dal gioco che prende diverse forme: esistono i numeri del Lotto, le schedine calcistiche, o i Gratta e Vinci, un metodo semplice e veloce per tentare la fortuna.

Certamente alcune persone sono più fortunate di altre e bisogna trovarsi al momento giusto e nel posto giusto per comprare il biglietto vincente. Nonostante questo, ci sono dei trucchi sconosciuti dalla maggior parte dei giocatori, che alzano le probabilità di riempirsi le tasche.

I Gratta e Vinci migliori secondo le statistiche

Ad oggi esistono moltissime tipologie di Gratta e Vinci che variano da quelli che costano 1 € a quelli da 10 €, ma non tutti sanno che i più validi sono i biglietti che costano soltanto 3 €. È una delle tipologie di biglietto con cui le persone vincono più spesso: essendo molto bassa la spesa del giocatore non si ha la possibilità di diventare miliardari, ma sicuramente si può vincere una cifra consistente che può svoltare la vita.

Inoltre, alcuni Gratta e Vinci sono più promettenti di altri: secondo alcuni sondaggi, infatti, esistono delle tipologie particolari con cui le persone si sono arricchite più spesso. Uno dei più profittevoli è il “M’ama non m’ama”, con cui è possibile vincere fino 200 mila euro. La probabilità di vincita è stimata a 1 biglietto su 5040. Tra i più vincenti in circolazione rientra anche quello chiamato “Puzzle”, dove 1 biglietto su 6.960.00 è quello fortunato. C’è poi il famoso Super 7 mezzo e la serie Dolce Natale e Bianco Natale.

Insomma, se volete stuzzicare la fortuna, alcune statistiche dimostrano che questi sono i Gratta e Vinci su cui puntare. Attenzione a non esagerare però: se vi trasportare troppo, sarà il gioco a vincere su di voi!