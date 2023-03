Gratta e Vinci: con questi trucchi diventi ricco | Come riconoscere quelli vincenti

Come riconoscere i Gratta e Vinci più fortunati? Ecco alcuni accorgimenti da adottare per aumentare le chance di vittoria.

Ognuno di noi almeno una volta ha tentato la fortuna con un Gratta e Vinci. Con pochi euro potremmo portarci a casa una bella vincita e sistemarci per la vita intera! Una prospettiva davvero allettante. Ogni giorno tantissime persone acquistano i biglietti sperando di veder realizzarsi i propri sogni.

Anche se è vero che l’investimento non è eccessivo, è bene fare attenzione a non far diventare il gioco un vizio: la ludopatia è un problema serio e molto diffuso. Non c’è nulla di sbagliato nel giocare ogni tanto, ma bisogna sempre farlo essendo consapevoli dei rischi che si corrono se ci si lascia andare all’azzardo troppo di frequente.

Secondo gli esperti dei Gratta e Vinci esistono alcuni modi per aumentare le probabilità di vincita. Questo potrebbe aiutarvi ad accumulare un gruzzoletto, placando la vostra sete di gioco. Ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare che aiutano a trovare i biglietti fortunati, ma vanno usati con parsimonia.

La prossima volta che vorrete tentare la fortuna dal tabaccaio, provate a fare attenzione a questi particolari che vi elencheremo: potreste davvero aumentare le chance di vittoria e realizzare uno o due sogni nel cassetto che avevate lasciato lì da troppo tempo.

Gratta e Vinci, i trucchi per sbancare

Esistono tanti tipi diversi di biglietti Gratta e Vinci, che si differenziano non solo per condizioni di vittoria, ma anche per le possibilità di vincita che offrono. Infatti, non tutte le tipologie condividono le stesse percentuali di vittoria. Potreste quindi scegliere le categorie con cui si vince più spesso, come “Nuova battaglia navale” o “Numeri fortunati”.

Ovviamente, visto che ci sono più possibilità di vincita, il montepremi sarà più basso di altri giochi più “difficili”. Sono comunque delle buone opzioni per arrotondare lo stipendio a fine mese e portarsi a casa qualcosa. Secondo alcune analisi, inoltre, anche il numero di serie può influire sulla fortuna: di solito i biglietti con progressione 000-059 sono perdenti, mentre vanno meglio quelli con progressione 001-0031.

Fai attenzione a questi particolari

Altre caratteristiche da tenere in considerazione sono le imperfezioni grafiche sui biglietti, che indicano di solito ticket più fortunati. Parliamo di stampe errate o segni sugli angoli dei biglietti; secondo alcuni, sarebbero indice di vittoria quasi certa. In generale, qualsiasi anomalia visiva che trovate in un biglietto potrebbe aumentare le probabilità di vittoria.

Purtroppo alla fine ciò che conta davvero è la fortuna. Alcuni giochi richiedono più abilità logiche di altri, ma nella maggior parte dei casi se non si è fortunati difficilmente si può essere certi di vincere. In ogni caso, quando giocherete, potreste provare uno di questi trucchi e vedere se ha fatto davvero la differenza.