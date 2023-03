Carlo e Camilla: dormono in letti separati, arriva la conferma | Divorzio dietro l’angolo

Carlo e Camilla sono pronti alla separazione? Pare che i due non dormano nemmeno più insieme. Cosa sta succedendo?

Il popolo inglese è devastato all’idea che i futuri regnanti siano in crisi e potrebbero ben presto scegliere di separarsi. Le ultime voci sul loro conto dicono che i due dormono in letti separati, tanto sarebbe ormai la distanza nella coppia. Tra scandali e indiscrezioni, la confusione regna sovrana.

Si teme per l’incoronazione, prevista per il prossimo 6 maggio, quindi praticamente alle porte. Cosa accadrebbe se la coppia decidesse di separarsi? Sarebbe un brutto colpo per tutto il Regno Unito e la famiglia reale, che soffre già per i numerosi scandali di cui è stata protagonista negli ultimi mesi.

Infatti, dalla morte della regina Elisabetta sono emersi segreti che sarebbero dovuti rimanere nascosti, e lo stesso Harry ha dato il colpo di grazia alla reputazione di Carlo e Camilla pubblicando la sua autobiografia e facendo uscire una docuserie su lui e Meghan, e sulla vita da “esiliati” da palazzo.

La famiglia reale non ha risposto alle accuse, come vuole il regolamento ufficiale, ma si è parlato a lungo dei litigi tra Harry e William e tra padre e figlio. Insomma, gli equilibri sono piuttosto precari, e la separazione tra i futuri re e regina non farebbe altro che versare benzina su un incendio.

Crisi a un passo dall’incoronazione

Quello che dovrebbe essere un giorno di festa si sta trasformando in un incubo. Dopo i numerosi rifiuti di vari cantanti e artisti di esibirsi all’incoronazione, re Carlo III sta cercando di correre ai ripari per fare in modo che il suo giorno sia indimenticabile. Sulle sue spalle grava l’eredità di una regina che ha saputo mettere d’accordo il mondo intero.

Secondo alcune voci molto vicine alla famiglia, Carlo e Camilla sarebbero in crisi, tanto da dormire non solo in camere separate, ma anche in città diverse. La situazione sembrerebbe disperata, ma negli ultimi giorni sono arrivati dei chiarimenti da altre persone che invece avrebbero tranquillizzato i sudditi.

Carlo e Camilla si separano?

Dove sta la verità, quindi? Sembra che la coppia, dopo la morte della regina, avesse deciso di prendersi un momento di relax prima di buttarsi negli impegni, e lo avrebbe fatto in maniera separata. Re Carlo ha deciso di trascorrere una breve vacanza a Highgrove, dove si trova una delle loro residenze, mentre Camilla si è recata a Ray Mill House per stare con la propria famiglia.

Dietro la presunta separazione c’è in realtà un semplice desiderio di avere un po’ di tempo per sé, un bisogno del tutto normale vista anche la longevità della relazione. Il popolo inglese può stare tranquillo: re e regina sono ancora molto uniti e non hanno intenzione di separarsi.