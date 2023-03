Mara Maionchi, l’avete mai vista da giovane? Bellezza disarmante | Foto inedite

Mara Maionchi condivide una foto del suo passato. Da ragazza era bellissima! Ecco le foto inedite della sua gioventù.

Mara Maionchi è uno dei personaggi più simpatici e conosciuti della televisione degli ultimi anni. La donna dopo aver preso parte come giudice di X Factor prima su Rai 2 e successivamente su Sky è diventata famosissima sul piccolo schermo ampliando anche il suo raggio di azione nell’intrattenimento.

La donna, infatti, nasce come discografica ma da adulta ha sperimentato la carriera in televisione che l’ha portata a partecipare a programmi come Lol – Chi ride è fuori, Celebrity Masterchef e Che tempo che fa. Una delle ultime trasmissioni in cui la Maionchi è stata sicuramente protagonista è lo show Quelle brave ragazze.

Insieme a Sandra Milo e ad Orietta Berti prima e Maurisa Lurito poi, le vip si concedono una bella vacanza all’insegna della scoperta di nuove ed interessanti avventure in posti con culture diverse. La Maionchi giunta all’età di 82 anni è ancora in formissima ma c’è stato un momento in cui era davvero meravigliosa.

Chissà se suo marito, il discografico Alberto Salerno si è innamorato della sua bellezza prima che della sua irriverenza e di aver conosciuto il suo spiccato senso dell’ironia. D’altronde, la chiave del successo della Maionchi è proprio un linguaggio schietto e senza freni che l’ha resa una dei personaggi più amati degli ultimi tempi.

La carriera di Mara Maionchi

Incredibile come Mara Maionchi sia giunta all’età di 82 anni con quel meraviglioso spirito che l’ha sempre contraddistinta. Sempre molto in forma Mara affronta ogni esperienza con grande voglia di mettersi in gioco conquistando sempre nuovissimo pubblico. E pensare che la donna ha mosso i primi nella musica quasi per caso poiché da giovane lavorava in un’azione di antiparassitari.

Dopo aver risposto ad un annuncio la Maionchi ha messo i primi passi nel mondo discografico grazie anche all’aiuto di quello che sarebbe diventato sul marito Salerno, produttore e paroliere con il quale ha scoperto un bel po’ di talenti e tante personalità che sarebbero diventati dei cantanti incredibili.

La foto della Maionchi che fa discutere

Molto attiva sui social Mara ha postato una foto davvero particolare che mostra una Maionchi particolarmente giovane. La somiglianza è inconfondibile e nonostante siano passati tanti anni lo sguardo arguto ed il sorriso beffardo sono assolutamente riconoscibili. Nell’immagini la Maionchi indossa un bel tailleur strutturato che la rendono ancora più elegante.

Insomma, si tratta di uno scatto davvero unico che mostra Mara in un’altra veste forse più comprensiva e dolce. Attualmente , infatti, la Maionchi non nasconde davanti a nessun piccolo schermo la sua tenacia e il suo linguaggio estremamente diretto, un turpiloquio che alla fin fine è diventato parte integrante del suo personaggio.