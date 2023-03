Oroscopo: per questi segni zodiacali sta arrivando il caos | Correre ai ripari prima che sia tardi

Ecco quali sono i tre segni zodiacali che vivranno nel caos, sarà bene calmarsi e in fretta, prima che sia tardi.

Ecco i segni zodiacali più caotici che si apprestano ad un periodo decisamente poco lineare. I nati sotto questi segni dovranno iniziare a darsi una calmata se vogliono smettere di vivere la vita come su una giostra e trovare un equilibrio. La vita di queste persone, infatti, è spesso un caos difficile da gestire e nel quale sembrano trovarsi bene, finché non provano a fermarsi e capiscono che forse mettere un po’ d’ordine sarebbe meglio per andare avanti e trovare la propria strada.

Tutto questo ha una spiegazione che viene definita comunemente il caos nello zodiaco e stiamo parlando dell’incapacità di prendere decisioni e di trovare equilibrio, ma ciò accade solo a determinati segni che sembrano essere, più degli altri, governati da questa condizione. Quando il caos è presente nella vita di un segno può accadere che esso cambi il destino di quella persona che non riesce a trovare una direzione.

Il consiglio degli astrologi di solito è quello di riconoscere innanzitutto il caos e provare ad abitarlo così da migliorare la propria condizione interiore. In un certo senso abitare il caos è come entrare in una tempesta e, come scriveva Murakami, essere consapevoli che una volta attraversata non si è più gli stessi.

Riuscire ad abitare i momenti caotici della propria vita è importante perché permette di migliorare la propria condizione esistenziale e aiuta a comprendere non solo la propria direzione ma anche quale comportamento applicare nel rapporto con gli altri. Ma vediamo quali sono i tre segni la cui vita è determinata dal caos.

I tre segni più caotici dello zodiaco

I tre segni zodiacali più caotici dello zodiaco, coloro che dovranno provare a regolare la propria vita nel caos sono Bilancia, Cancro e Toro. Ebbene sì, proprio questi tre segni hanno bisogno di darsi una regolata prima di lasciarsi dominare dal caos.

Sia Bilancia che Cancro e Toro stanno trovando difficoltà in questo periodo nel trovare una direzione e questa cosa dipende dal fatto che vivono un periodo difficile dal quale dovranno cercare di non farsi dominare. Vediamo in che modo e cosa sta succedendo nella loro vita.

Cosa succede a Cancro, Toro e Bilancia

Proprio questi tre segni hanno la brutta abitudine di sottovalutare il caos nel quale si trovano e questo li porta a trovarsi davanti a diverse difficoltà che si dipanano davanti a loro. Nella vita sentimentale per esempio, una simile condizione vuol dire non aver chiarito i propri obiettivi a lungo termine. Il caos lavorativo invece porta a non riuscire a organizzarsi ma, a volte, e ciò è più grave, a non saper scegliere la direzione da prendere. Bilancia è spesso un segno molto confuso e non sempre sa prendere decisioni adeguate, per riuscirci ha bisogno di essere consigliato.

Il Cancro, come segno d’acqua, forse vive il caos come habitat naturale paradossalmente ma spesso si trova a brancolare nel buio. Gli piacerebbe avere il dono dell’ubiquità e poter fare più cose contemporaneamente, ma al contrario non potendo fare ciò finisce per restare inerme e non prendere decisioni. Infine il Toro è anch’esso per definizione un segno molto caotico che trova difficoltà nel scegliere fra testa e cuore. Gli esperti consigliano a questi segni di praticare la meditazione, imparare a rilassarsi, fermarsi, respirare e riflettere.