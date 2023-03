Scoperto l’indirizzo di Mina: adesso tutti sanno dove vive, non si può più nascondere| FOTO

Ecco dove abita la tigre di Cremona, la cantante più grande in Italia uscita dalle scene anni fa.

La curiosità intorno al luogo in cui ha vissuto Mina negli ultimi anni è sempre stata molto alta, dal momento che la grande cantante non si è più mostrata in pubblico, né in televisione. Non solo ha smesso di esibirsi nei live ma dopo il suo ultimo concerto a Viareggio, di Bussoladomani, non volle più presentarsi in pubblico in generale, neppure come ospite di programmi Tv.

Da quel giorno la curiosità sulla cantante è cresciuta sempre di più al punto che molte sono state le domande accumulatesi nel tempo su di lei. Per esempio, in molti si sono chiesti dove abiti Mina da quando si è ritirata a vita privata. Si è scoperto di recente com’è fatto il suo appartamento e stiamo parlando di un luogo da sogno.

Malgrado Mina avesse tutto l’interesse di restare nell’anonimato, per condurre una vita tranquilla, si finisce sempre per parlare di lei e il gossip con i relativi rotocalchi che è costantemente alimentato da molte curiosità a cominciare dalla sua scelta di “sparire”. Come abbiamo visto la tigre di Cremona non ha mai smesso di creare né di produrre musica, tanto che in qualche modo la sua voce abbiamo continuato a sentirla.

Mina è diva nel senso più classico del termine ed è facile pensare che malgrado la sua assenza dalle scene, i fan vogliono saperne di più ed è pressoché inevitabile in un periodo storico come questo restare nell’ombra, quando attraverso la tecnologia si possono conoscere molti dettagli sulla vita dei nostri idoli. Vediamo in che genere di appartamento vive Mina e dove.

Mina e le speranze dei fan

Per molto tempo i fan di Mina hanno sperato in un grande ritorno alle scene, ma purtroppo non sembra esserci questo interesse da parte sua al momento. Tra le molte cose che si sono chiesti i fan di Mina sono soprattutto due le quelle che vorrebbero sapere, com’è cambiata nel tempo la grande cantante, quale sia il suo aspetto oggi e dove vive la sua vita.

Da quello che sappiamo Mina vive in un lussuosissimo appartamento le cui foto sono state scattate dai figli, proprio come in quella occasione in cui sempre loro avevano divulgato una sua fotografia in cui la potevamo ammirare nel suo classico look con i capelli biondi.

Indirizzo e appartamento di Mina

È stata Benedetta, la figlia della cantante più grande di tutti i tempi a cercare di convincere la madre a tornare sulle scene per riconquistare i riflettori, il pubblico non aspettava altro, ma purtroppo come sappiamo questo tanto ambito ritorno non c’è mai stato.

Le speranze di un ritorno, però, e la curiosità di sapere come conduce la sua vita non si sono mai spente e oggi sappiamo che Mina si è trasferita a Lugano, in Svizzera dove ha deciso di passare la vecchiaia e una vita tranquilla. Del suo appartamento abbiamo potuto vedere alcune foto di cui possiamo vedere la zona giorno con una ricca libreria di dischi e volumi musicali. Il grande divano è caratterizzato da un rivestimento in pelle bianca e un tavolino antico dal valore inestimabile.