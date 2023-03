Caos a Uomini e Donne: arrivano denuncia e minacce | Severi provvedimenti

A Uomini e donne succede l’impensabile. Una dama beccata a barare e Maria la caccia via. Le conseguenze sono definitive.

Uomini e donne è il dating show più seguito dagli italiani, programma di punta di Mediaset. Ogni giorno nella fascia pomeridiana vanno in onda gli aggiornamenti sulle coppie che si stanno conoscendo grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Tra litigi, esterni, baci e discussioni le puntate di Uomini e donne continuano ad appassionare milioni di italiani curiosi di scoprire l’epilogo di tutti gli amori nascenti dello show.

Tuttavia, in una delle ultime puntate è successo qualcosa di veramente incredibile tanto da far infuriare Maria De Filippi. La donna, recentemente tornata a lavorare dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, si è buttata a capofitto nei sui programmi per non pensare al grande dolore della morte dell’amore della sua vita. Tuttavia, qualcosa negli ultimi tempi e proprio a Uomini e donne l’ha fatta letteralmente andare fuori di testa.

Riguarda una dama del dating show che a quanto pare avrebbe violato il regolamento della trasmissione e farlo da notare sarebbero stati Gianni Sperti ed Armando Incarnato. Le conseguenze per le azioni della donna sono state inevitabili ma un colpo di scena ha ribaltato la situazione.

Lo smascheramento di Desdemona

In uno degli ultimi episodi di Uomini e donne Gianni Sperti storico opinionista del programma ha deciso di smascherare Desdemona, una delle dame protagoniste del programma, insieme ad Armando Incarnato anche lui presenza fissa dello show alla ricerca costante dell’anima gemella. I due si sono coalizzati per tirare fuori la verità da Desdemona, colpevole di non essere in buona fede a Uomini e donne.

Armando e Gianni hanno così reso pubbliche alcune conversazioni telefoniche della dama con il suo manager il quale la invitava a rimanere per un periodo maggiore nel programma in virtù di future possibilità lavorative come Il Grande Fratello Vip o Temptation Island. Insomma, Desdemona non avrebbe avuto alcuna intenzione di incontrare qualcuno ed innamorarsi ma il suo unico scopo sarebbe stato quello di trovare visibilità in televisione. Immediata la risposta di Maria De Filippi a queste insinuazioni che ha intimato la donna a lasciare subito lo studio di Uomini e donne.

Le accuse di Desdemona

Tuttavia, la risposta di Desdemona non si è fatta attendere e l’ormai ex dama ha replicato alle accuse sui suoi social citando il prossimo aiuto dei suoi avvocati: “La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 Marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna”.

E ancora ha aggiunto: “Le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Aver partecipato ad un programma televisivo, non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi, né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy”.