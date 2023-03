Antonella Clerici rischia guai grossi, l’errore è madornale | Salta tutto

Antonella Clerici rischia guai grossi se il suo comportamento e i contenuti del famoso programma conduce non sono a norma.

Antonella Clerici è ormai una delle presentatrici storiche e più amate della Rai e negli ultimi mesi l’abbiamo vista spesso in televisione, prima con The Voice Senior e poi con The Voice Kids, ma come ricordiamo le origini di Antonella Clerici sono state nel mondo del calcio e con La domenica sportiva e Dribbling. Ma sappiamo bene che il grande pubblico la ricorda con affetto soprattutto per La prova del cuoco, che esordì nel 2000 e che ha condotto per 12 anni. Ma i fornelli non li ha abbandonati perché attualmente conduce È sempre mezzogiorno.

Insomma Antonella Clerici ha un pubblico davvero affezionato che non smette di seguirla dall’inizio del 2000 e ora con il format The Voice ha confermato le sue capacità anche nella fascia prime time di Rai1, cosa per altro già confermata e attuata con successo quando nel 2004 condusse con Paolo Bonolis il Festival di Sanremo. Ora The Voice Kids, la versione del programma dedicata agli aspiranti cantanti è stata un ulteriore successo. Proprio in relazione a quest’ultima edizione Antonella Clerici si è presa un grosso rischio.

Il format come abbiamo detto vede protagonisti dei giovani cantanti che aspirano ad un futuro da professionisti. Molti sono stati i talenti che si sono avvicendati sul palco di The Voice con tutta la passione e la grinta che li ha distinti. Naturalmente, dato che davanti alle telecamere ci sono dei minorenni, è intervenuto anche il Moige (Movimento italiano dei genitori) e la vicepresidente di questo movimento ha detto che non avrebbe accettato nessun errore da parte della conduzione del programma.

Lo sguardo vigile del Moige sulla Clerici

La vicepresidente del Moige è Elisabetta Scala, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali al settimanale Nuovo Tv puntualizzando alcune cose che riguardavano il format dedicato ai bambini e condotto da Antonella Clerici. Il Moige ha un obiettivo preciso ed è quello di tutelare i bambini che partecipano ai programmi televisivi, prestando particolare attenzione a ciò che succede sul palco e dietro le quinte. Elisabetta Scala ha detto, infatti: “Bisogna verificare che dietro i bambini non ci siano genitori troppo competitivi. Non sono ammessi look da piccoli adulti, ci si può vestire in modo divertente”.

La vicepresidente ha inoltre precisato che i bambini che partecipano a questi programmi non devono avere problemi con la scuola, devono continuare insomma a fare i bambini, studiare e giocare come sempre. Inoltre tutti i bambini devono continuare a fare una merenda sana e mangiare con regolarità, senza stressarsi troppo né perdere la loro quotidianità. Tutte queste regole sono state rispettate a The Voice Kids?

The Voice Kids è a norma

Naturalmente Antonella Clerici e tutta la redazione del programma hanno dovuto tener conto di tutte queste norme per non essere denunciati e svolgere il programma in serenità e in modo lineare. Del resto Antonella Clerici si è già occupata di bambini in passato, con la conduzione del programma Ti lascio una canzone, anche lì si trattava di giovani talenti in una gara di canto.

Proprio Elisabetta Scala ha ricordato quel programma quando la stessa Antonella Clerici le chiese consiglio per organizzare il programma in modo tale da non commettere sbagli. Anche nel caso di The Voice Kids non sono stati commessi errori e gli autori con la conduttrice ci hanno messo attenzione e cura in favore dei piccoli cantanti.