Patrizia Rossetti cornificata: “Li ho beccati” | Ecco chi è l’altra donna

La ben nota conduttrice ed attrice toscana ha raccontato tutti i dettagli del tradimento subito dal suo ex marito.

Patrizia Rossetti è una famosa conduttrice televisiva e radiofonica e attrice molto amata e seguita dal pubblico italiano. Di recente, i suoi fan hanno potuto godere della sua presenza nella settima edizione del reality show di punto di Canale5, ovvero il Grande Fratello VIP.

Dopo 105 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, lo scorso 2 gennaio la Rossetti ha abbandonato il programma ha causa di alcuni problemi di salute. Poco tempo dopo, Patrizia è stata invitata come ospite a Mattino5, trasmissione condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

Proprio durante l’intervista condotta dalla Panicucci, Patrizia ha rivelato, per la prima volta, come mai il suo matrimonio è andato in mille pezzi. La Rossetti è stata sposata con Rudy Londoni, cameraman e tecnico televisivo, dal 2012 al 2018. La separazione tra la coppia è avvenuta proprio nel 2018, dopo aver preso parte al reality show Pechino Express.

Il tradimento ha colpito diverse celebrità

Durante l’intervista, dunque, si è toccato il tema del tradimento e delle corna subite dai propri partner. Anche Lori Del Santo, ospite in quella stessa occasione, ha raccontato dell’’infedeltà subito dal suo fidanzato dell’epoca, Eric Clapton, che l’ha tradita con la top model Naomi Campbell. Quando la Del Santo ha concluso il suo racconto, Federica ha interpellato Patrizia e questa ha rivelato il motivo della sua rottura con Rudy Londoni.

L’ex gieffina ha affermato: “Tanti anni fa, ti posso dire, ho perdonato un tradimento ma con l’esperienza ti dico che l’ho fatto perché ero più giovane. Sai, te ne accorgi dal loro improvviso cambio di atteggiamento: cambiano il modo di vivere, hanno diversi interessi, cambiano gli orari. Gli uomini si fanno sempre riconoscere e noi donne abbiamo una specie di sesto senso. A un certo punto ti dici che c’è qualcosa che non va”.

Ecco come è stata tradita Patrizia Rossetti

Sentendo quelle affermazioni, il pubblico in studio, gli ospiti e la padrona di casa compresa sono rimasti senza parole. Poi, Patrizia Rossetti ha rivelato per filo e per segno come ha scoperto personalmente il tradimento subito dall’ex marito. L’attrice ha così dichiarato:

“Li ho beccati, erano in macchina insieme a baciarsi. Sono tornata a casa e ho aspettato, senza intervenire, sperando che mio marito fosse sincero. Non lo stavo seguendo, è stata davvero una casualità. Anche io mi sono meravigliata del mio comportamento. Di solito non sono così…”.