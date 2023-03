Barbara D’Urso: ecco quanto guadagna davvero | Cifre da svenimento

Quanto guadagna Barbara D’Urso? Ecco le cifre da capogiro della conduttrice, si tratta di guadagni davvero pazzeschi.

Barbara D’Urso è di certo una delle conduttrici più discusse di Mediaset, ma anche quella che ha più successo coi suoi programmi. Conosciuta per la conduzione di Pomeriggio Cinque, la donna ha iniziato la sua carriera presso Telemilano 58, il nome col quale inizialmente era conosciuto Canale 5. Durante gli anni di conduzione si è occupata anche di trasmissioni come il Grande Fratello e altri reality show.

Negli ultimi anni ha condotto anche Domenica Live, ispirato a Live – Non è la D’Urso. A marzo 2022 è stata confermata alla conduzione di La pupa e il secchione show su Italia 1, e e nello stesso anno è diventata docente di Comunicazione Social e Tv all’Università Guido Carli di Roma, all’interno del programma Executive Programme in Creatività e gestione dei format televisivi.

Il 2023 invece ha segnato il suo ritorno a teatro, da cui mancava da 15 anni. La conduttrice ha recitato nella commedia Taxi a due piazze. Per quanto riguarda la sua vita privata, D’Urso è stata fidanzata dal 1976 al 1980 con Mimo Remigi. In seguito, dal 1982 al 1993 ha avuto una relazione col produttore cinematografico Mauro Berardi, da cui ha avuto due figli. Nel 2002 si è sposata con Michele Carfora, ballerino, ma i due si sono separati nel 2006.

La carriera di Barbara D’Urso

Tra il 2008 e il 2009 Barbara D’Urso ha condotto anche Mattino Cinque insieme a Claudio Brachino, e in seguito, visti i buonissimi risultati degli ascolti, è stata al timone de Lo show dei record. Questo biennio è stato particolarmente florido per la conduttrice, che è stata impegnata in diversi programmi e fasce orarie.

Nel 2009 è stata Federica Panicucci a sostituirla a Mattino Cinque, visto che la conduttrice era impegnata a occuparsi di Pomeriggio Cinque e a realizzare un nuovo format, Domenica Cinque. Nel 2010 ha anche condotto A gentile richiesta, un talk show preserale estivo di Canale 5.

I guadagni della conduttrice

Visto il successo della conduttrice, è lecito chiedersi quanto guadagni per i suoi programmi. Ebbene, vi stupirà conoscere la cifra reale di quello che riesce a portarsi a casa con le trasmissioni che conduce. Secondo alcuni dati rilasciati da Mediaset, i guadagni di D’Urso arrivano a 6 milioni di euro l’anno, tra pubblicità, sponsor, le trasmissioni ma anche gli spettacoli teatrali a cui partecipa.

Ma la conduttrice ha negato queste cifre stratosferiche: “Chi è convinto che io guadagni un sacco di soldi si sbaglia di grosso. Guadagno molto poco, esattamente dieci volte in meno di quanto si possa immaginare. Mezzo milione? Ma no. Meno, molto meno! Più ovviamente tutte le tasse del caso che pago con regolarità e di cui vado fiera. Insomma non sto male.. però” ha commentato.