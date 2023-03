Antonella Clerici: “Il melanoma è maligno”, tre mesi di vita | Situazione disperata

Antonella Clerici ha vissuto un momento molto drammatico e sconvolgente che non si può superare facilmente.

Antonella Clerici è tra le presentatrici più amate e di maggior talento della Tv italiana, i suoi esordi sono stati nei programmi sportivi come: La domenica sportiva e Dribbling. Il grande pubblico la ricorda soprattutto per La prova del cuoco, programma iniziato nel 2000 e condotto con successo per 12 anni fino alla sostituzione con Elisa Isoardi che, tuttavia non è riuscita a ottenere lo stesso successo di Antonella Clerici.

Di recente ha ripreso la conduzione di un programma di cucina che, ispirandosi allo storico La prova del cuoco, si chiama È sempre mezzogiorno, anche questo molto seguito e non stupisce dal momento che Antonella Clerici ha un pubblico di fedelissimi che la segue da tempo. Ma non finisce qui perché da un po’ di tempo Antonella Clerici conduce anche la prima serata con The Voice Senior, altro successo della Rai.

Il carisma di Antonella Clerici è sempre stato una delle caratteristiche della presentatrice che ha sempre dimostrato carattere anche in periodi difficili durante i quali ha deciso di prendersi del tempo dal suo lavoro per stare vicino alla propria famiglia. Ed è proprio di uno di questi periodi che vi parliamo questa volta.

Il dramma mai dimenticato di Antonella Clerici

Come abbiamo detto Antonella Clerici ha vissuto dei momenti davvero drammatici, uno di questi per esempio è stato la perdita di un grande amico, Fabrizio Frizzi, l’amato conduttore scomparso nel 2017 e che, come ha detto le ha cambiato la prospettiva sulla vita professionale. Ma questo non è stato l’unico dramma vissuto dalla conduttrice, perché Antonella Clerici ha dovuto anche affrontare la drammatica perdita di sua madre.

Antonella Clerici era molto legata a sua madre e la perdita di quest’ultima le ha cambiato la prospettiva su molte cose della vita. La perdita di un genitore è terribile per chiunque e in ogni caso ma la storia della madre di Antonella Clerici è stata particolarmente dolorosa. La donna infatti è morta a causa di un melanoma, probabilmente diagnosticato in ritardo che se l’è portata via in soli tre mesi.

Antonella Clerici ambasciatrice Airc

Dopo questo drammatico momento Antonella Clerici è diventata ambasciatrice Airc e si è fatta portavoce della ricerca sul cancro, promuovendo la prevenzione della malattia attraverso una diagnosi precoce. In più occasioni la conduttrice ha raccontato quel drammatico momento della sua vita.

Intervistata da Di Più Tv, la conduttrice ha confessato: “Mia madre, nel 1995, se n’è andata in soli tre mesi per colpa di un melanoma maligno. Oggi, rispetto al passato, abbiamo a disposizione più strumenti e maggiore speranza. Tuttavia avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio”.