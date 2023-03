Vite al limite: clamorosa truffa, il pubblico ha scoperto tutto | Si mette male

Una ex paziente di Vite al limite colta in flagrante, ad accorgersene è stato il pubblico.

Vite al limite è uno dei programmi di maggior successo di Real Time del gruppo Discovery e il suo protagonista è il dottor Nowzaradan un chirurgo che aiuta le persone affette da obesità con un intervento di chirurgia bariatrica. Lo scopo è quello di perdere più peso possibile per tornare a svolgere normalmente la vita di tutti i giorni.

In questi casi è molto importante avere tanta forza di volontà e convinzione perché in un attimo si può cadere nuovamente nel baratro. Purtroppo chi è arrivato a mangiare tanto da diventare obeso spesso viene da un passato fatto di privazioni affettive e violenza che spinge a trovare compensazione nel cibo.

Vite al limite si inserisce proprio qui, allo scopo di fornire gli strumenti per una vita migliore e lo fa con un percorso serrato di dieta che precede l’operazione. Questi sono i primi passi per uscire da un tunnel complicato. Nel corso delle molte stagioni di Vite al limite i pazienti del dott. Now sono stati davvero tanti ma c’è stato anche chi è passato alla storia del programma per altri motivi. È questo il caso di Ashley Taylor che ha partecipato all’ottava stagione.

La truffa di Vite al limite

Dal momento che il programma di dimagrimento è molto serrato può capitare che i pazienti trovino difficoltà a seguire il percorso che gli viene indicato e talvolta vanno in conflitto con chi sta cercando di aiutarli. È stato questo il caso di Ashley Taylor che ha preso parte all’ottava stagione del programma. La donna si è subito distinta per essere una dei pazienti più complicati nella storia di Vite al limite. Ma cosa è successo?

Innanzitutto Ashley non ha mai voluto seguire il programma che le assegnavano per dimagrire ai fini dell’operazione, si è sempre opposta con un atteggiamento scontroso non mostrando interesse e attenzione per il bypass gastrico che l’aspettavo. Ashley, infatti, oltre che con la produzione si è scontrata con lo stesso dott. Now. All’inizio della sua esperienza nel programma si è anche rifiutata di pesarsi e al termine del percorso pesava oltre 200 chili, peso non sufficiente per l’intervento.

Chi è davvero Ashley Taylor

Ashley Taylor non ha i social e non si conosce molto della sua vita attuale, ma sappiamo che Vite al limite non è stata la sua ultima apparizione televisiva, la donna infatti ha partecipato anche a un altro programma Catfish: False identità, che si concentra invece sui rapporti online tra persone che non si conoscono e che interagiscono solo su internet. L’obiettivo del programma è quello di scoprire la verità che si nasconde dietro le menzogne di certe persone che si fingono chi non sono. Molto spesso, infatti, ci sono persone su internet che non sono chi dicono di essere.

Proprio in un episodio di questo programma compare Ashley Taylor la quale ha confessato di spacciarsi per qualcun altro su internet. Dopo essere stata scoperta la donna ha confessato e ha detto di non avere intenzione di farlo, ma anche in questo caso è stata ostile con la redazione del programma quando le hanno chiesto le motivazioni del suo comportamento. Il pubblico di Vite al limite ha così scoperto che evidentemente Ashley è una truffatrice seriale.