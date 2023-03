Gerry Scotti licenziato senza preavviso | Non ci sta e sbotta: “Vergognatevi!”

Gerry Scotti parla del licenziamento improvviso, ma i fan non ci stanno e si rivoltano: “É inaccettabile, vergognatevi!”

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Gerry Scotti e del presunto licenziamento, avvenuto da un momento all’altro e senza preavviso. Il conduttore Mediaset è un pilastro indispensabile della televisione italiana: secondo l’opinione di molti è lui l’erede di Mike Bongiorno. Con il suo carisma, la sua simpatia e soprattutto la sua umiltà, è diventato uno dei presentatori più importanti e apprezzati della televisione italiana.

Vanta di un’esperienza decennale sul piccolo schermo, eppure da ragazzo ha studiato giurisprudenza per poi dedicarsi alla radio, la sua più grande passione. In questo momento, però, la sua carriera sembra essere a rischio: si parla di licenziamento. Ma cosa sta succedendo?

Nessuno ha mai dubitato del talento di Gerry Scotti, basta guardare quanti telespettatori riesce a tenere incollati alla televisione quando conduce un programma. Recentemente, però, il conduttore milanese è tornato al centro della cronaca rosa e tutto a causa di un licenziamento.

Il licenziamento a LaCorrida

Per capire meglio la vicenda, bisogna fare un passo indietro, e tornare ai tempi de LaCorrida, celebre programma serale di Canale 5, che Gerry ha presentato da 2002 al 2009. Stando al racconto del settimanale Nuovo, un ex ballerino di Amici avrebbe criticato duramente il conduttore lombardo.

A sferrare dure critiche nei confronti di Gerry è stato Valerio Pino, che ha partecipato alla prima edizione del talent di Maria De Filippi, quando il programma Mediaset portava ancora il nome “Saranno Famosi”. L’allievo era talmente talentuoso che gli è stato proposto di lavorare come ballerino professionista per il programma, ruolo che ha vestito per ben 4 edizioni.

Varlio Pino: giusto licenziamento o complotto?

Dopo l’esperienza a Saranno Famosi, Valerio Pino si è trasferito in Spagna per lavoro, dove ha partecipato a diversi programmi televisivi in qualità di ballerino. Tra questi, Sarabanda, il Festival di Sanremo e LaCorrida. Durante questa ultima esperienza, Pino sarebbe stato licenziato senza alcuna spiegazione.

Tornando a quanto scritto sul settimanale Nuovo, il ballerino sarebbe stato mandato via dopo la prima puntata della trasmissione e, a seguito di questo, avrebbe chiesto un chiarimento con Gerry Scotti, che all’epoca ne era conduttore. Secondo Valerio, il suo licenziamento sarebbe avvenuto per via di un complotto. Poi ha chiesto scusa a Maria per essersi lasciato andare in camerino con un altro professionista. Una situazione davvero complicata ancora piena di luci e ombre: non ci resta che attende e vedere se Gerry Scotti replicherà alle accuse mosse dal ballerino nei confronti del programma.