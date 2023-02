È sparita: dramma per Gerry Scotti | L’addio improvviso lo ha distrutto

Gerry Scotti ha raccontato di un dramma che lo ha colpito e della verità dietro il tradimento dell’ex moglie.

Gerry Scotti è di certo uno dei conduttori più amati della televisione italiana: a contraddistinguerlo sono la battuta sempre pronta e l’aspetto bonario e rassicurante. Il conduttore è stato ed è alla guida di alcuni dei programmi più di successo degli ultimi 30 anni e la sua carriera non si arresterà ancora per molto.

Passaparola, Caduta Libera e Chi vuol essere milionario? sono solo alcuni dei programmi di successo di cui è stato conduttore. La sua fortunata carriera è iniziata negli anni ’80 e non si è più arrestata. Scotti aveva cominciato come radiofonico e disc jockey, e solo in seguito è passato alla televisione grazie al suo talento nel coinvolgere e intrattenere il pubblico.

Oltre all’esperienza principale da conduttore, Scotti vanta anche la partecipazione a talent show come giurato, come nel caso di Io Canto e Tu sì que vales insieme a Maria De Filippi. Pensate che ad oggi ha all’attivo più di 700 prime serate e più di 8.000 puntate di programmi day-time su Mediaset. Un vero record di cui non può che andare fiero.

La moglie di Gerry Scotti

Cosa sappiamo della vita sentimentale e privata del conduttore? Oggi è sposato con Gabriella Perino, un architetto molto riservato. I due si conoscevano da tanti anni ma erano soltanto amici; si sono ritrovati molto tempo più tardi perché i figli frequentavano la stessa scuola, ed è subito scattato l’amore.

Oggi il conduttore è felicemente sposato con l’architetto, ma prima di lei era legato a Patrizia Grosso. I due sono stati legati per ben 10 anni e hanno avuto un figlio, Edoardo, che di recente ha reso Gerry Scotti nonno per la prima volta. La nipotina, di nome Virginia, è molto legata al conduttore, che la coccola e la vizia come solo i nonni sanno fare.

La “sparizione” di Patrizia Grosso

Il conduttore in un’intervista ha raccontato la verità dietro il divorzio con Patrizia Grosso. Poco dopo l’addio dell’ex moglie, Scotti spiegò che i due avevano divorziato perché avevano ritmi troppo diversi: l’ex moglie non sopportava la frenesia del lavoro in televisione e non sopportava più le assenze del marito.

La verità però, a distanza di anni, è tutt’altra: il conduttore ha infatti rivelato che dietro il divorzio c’è stato un tradimento da parte della donna. Sembra che Patrizia Grosso abbia tradito il conduttore con Guido Veneziani, un imprenditore nell’ambiente dell’editoria. È stato questo il vero motivo dietro il divorzio; in seguito, la donna è completamente sparita dai radar e si è ritirata a vita privata, sparendo dalla televisione.