Tananai, la storia straziante dietro il video di “Tango” è vera | IMMAGINI FORTI

Nell’ultimo Festival di Sanremo, Tananai è stato un grande protagonista. Il videoclip della canzone è davvero emozionante.

Il Festival di Sanremo si è concluso sabato 12 febbraio con una serata di grande musica riscuotendo un successo senza precedenti. A trionfare è stato Marco Mengoni che ha convinto pubblico e critica con il suo pezzo “Due vite”. Un altro importante protagonista della kermesse è stato inaspettatamente Tananai che si è piazzato al quinto posto con il brano “Tango”.

Dopo l’ultima posizione ottenuta nella scorsa edizione, Tananai è tornato al Festival con l’obiettivo di puntare in alto. L’anno passato, infatti, per lui è stato ricco di traguardi grazie a hit di successo ma è stato anche un periodo intenso di studio musicale. In effetti, il cantante si è presentato nell’edizione del 2023 estremamente preparato e con un brano molto profondo. Ma a far parlare è stato anche il videoclip del pezzo, il quale racconta di una storia s’amore interrotta a causa della guerra.

Il video ha fatto milioni di visualizzazioni in tempi davvero brevissimi con grande gioia di Tananai che postando un frame del video sul suo Instagram ha ringraziato i protagonisti, senza i quali proprio la canzone “Tango” non avrebbe avuto vita. Ma di chi stiamo parlando? Chi è la coppia che compare nel video di Tango?

La storia dietro il videoclip

Il videoclip di “Tango” racconta la storia vera di Olga e Maksim, una coppia di trentacinque anni ucraina separata forzatamente dalla guerra. La vicenda è assolutamente vera e i due hanno messo a disposizione video reali della loro quotidianità di coppia separata da circostanze estreme come possono essere quella di una guerra. Nei piccoli video, poi montati insieme all’interno del lavoro di Tananai, compare anche una ragazzina: è la figlia di Olga e Maksim, partita insieme a sua madre nel marzo 2022 e approdata a Milano.

Madre e figlia quindi sono arrivate in Italia ormai un anno fa e hanno lasciato il marito e il padre Maksim sul fronte di guerra per difendere l’Ucraina dagli attacchi russi, non sapendo se riusciranno mai a rivederlo e quando questo avverrà. Il videoclip inizia mostrando una famiglia felice che svolge le normali attività quotidiane ma ben presto Olga e Maksim verranno divisi dall’odio e l’unica cosa che avranno dell’altro sarà l’immagine reciproca sullo schermo di un cellulare.

Le parole di Tananai

“Tango”, ha letteralmente commosso tutti in Teatro e a casa per la tenera e straziante storia dietro la composizione del brano e del videoclip. Tananai ha, infatti, dichiarato: “alcuni amici mi hanno raccontato della storia di Olga e Maksim. Stavo scrivendo la canzone, sono stato travolto da emozioni molto forti. A questo tipo di relazione a distanza non pensiamo mai: quella forzata a causa di una guerra”.

Originari della provincia di Kirovohrag, della loro casa non rimane molto. Come viene realisticamente mostrato nel video e raccontato in “Tango!, i palazzi vanno a fuoco ed in città c’è distruzione e sofferenza ma ciò che rimane è l’amore ed il grandissimo e profondo sentimento che lega marito e moglie. La coppia separata ormai da un anno spera, però, che “un altro lunedì” possa arrivare e che prima o poi potranno rincontrarsi.