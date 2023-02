Gerry Scotti ha preso casa con un uomo, “A Roma viviamo insieme” | SCOOP

Forse non tutti sanno che Gerry Scotti ha un coinquilino speciale: il conduttore lombardo condivide la sua casa a Roma con un altro uomo.

Gerry Scotti è un amatissimo conduttore televisivo, alcuni lo ritengono il migliore. Erede di Mike Bongiorno, con il suo sorriso, onestà e il suo carisma ha conquistato il cuore di tutti gli italiani. Più passano gli anni, più si conferma un grandissimo professionista.

Forse non tutti sanno che la sua carriera nel mondo della televisione è iniziata un po’ per caso: prima, infatti, faceva radio, la sua grande passione. Prima ancora di dedicarsi alla radio, studiava giurisprudenza.

La scelta di abbandonare gli studi non è stata accolta bene dai genitori, preoccupati per il suo futuro, ma si è rivelata vincente. Oggi Gerry Scotti è uno dei conduttori più bravi e ricercati della televisione italiana. Dallo Show dei Record fino a Caduta Libera, governa il palinsesto Mediaset.

La casa a Roma con un altro uomo

Parlando proprio dei suoi programmi, sappiamo che lo Show dei Record viene registrato nella capitale, dove si trovano gli studi. Per questo motivo, Gerry ha una casa a Roma in cui trascorre i periodi di registrazione.

Non tutti sanno che quella casa la divide con un uomo: Gerry ha confessato di avere un coinquilino ogni qualvolta si reca a Roma per registrare le puntate. Ma di chi si tratta?

Anche il coinquilino di Gerry è un volto famoso della televisione italiana. Il conduttore milanese condivide il suo appartamento nella capitale con il collega e amico di lunga data Rudy Zerbi.

I due tutt’ora lavorano insieme a Tu si Que Vales, programma seguitissimo di Maria De Filippi in cui ricoprono il ruolo di giurati. Sono legati da un rapporto molto forte di amicizia e spesso, anche in diretta nazionale, amano prendersi in giro. Dalle loro battute e dai loro scherzi si capisce che si vogliono bene, ma nessuno pensava che addirittura fossero coinquilini!

La vita con Rudy Zerbi

La notizia ha sorpreso i fan, che non se lo aspettavano. Sicuramente i due non hanno problemi economici, quindi la decisione di condividere una casa a Roma è stata voluta. Forse, per sentirsi meno soli nella capitale o, semplicemente, per il piacere di passare del tempo insieme.

Lo stesso Scotti ha dichiarato: “Sono come il suo fratello maggiore… Quando stiamo a Roma, viviamo insieme, nello stesso appartamento!”. Insomma, una notizia che testimonia ancora una volta quanto i due siano legati. Ora non ci resta che aspettare la nuova stagione dello Show dei Record!