SCANDALOSO: Alberto e Carolina abbandonati e soli | Il Principato ha insabbiato tutto

Viene fuori un segreto direttamente dal passato di Alberto e Carolina davvero sconvolgente.

Il Principato di Monaco è una delle monarchie più discusse del mondo. Fonte di scandali, interesse e sempre nuovi scoop i reali monegaschi continuano a far parlare di loro e non sempre in positivo.

Da sempre la stampa ed i media sono molto attratti dalle vicende dei reali, dalle loro intricate storie d’amore, scandali e rivelazioni. La Royal Family inglese tiene banco tra i giornali internazionali praticamente ogni giorno soprattutto da quando Harry ha pubblicato la sua scioccante autobiografia “Spare” il dieci gennaio.

Anche i reali del Principato di Monaco si rendono spesso protagonisti di varie pagine di giornali che speculano sul loro privato. In primis, sicuramente la più discussa è Charlene, moglie di Alberto e madre dei due gemellini Jacque e Gabrielle.

Infatti, la donna è stata lontano per moltissimo tempo dal Principato a causa di un’infezione all’orecchio che non le ha permesso in ritorno a Monaco dal Sudafrica. In molti si sono chiesti le reali motivazioni di questo allontanamento credendo che la principessa fosse vittima di un intervento estetico andato male o addirittura fosse in procinto di divorziare.

Ritornata a casa per Charlène e Alberto le acque si sono decisamente calmate e la coppia si è mostrata finalmente serena durante gli impegni ufficiale. Non c’è pace però per i reali monegaschi: adesso viene rivelato un difficilissimo segreto che riguarda Carolina ma che ha colpito profondamente anche Alberto.

L’infanzia di Carolina di Monaco

Alberto, Carolina e Stephanie sono i tre figli della potentissima coppia reale formata dal Re Ranieri III e l’indimenticata ex attrice Grace Kelly. All’apparenza una famiglia perfetta, i celebri Grimaldi hanno nascosto per diverso tempo oscure verità che hanno segnato i tre fratelli per sempre.

Secondo quanto affermato proprio da Carolina di Monaco secondogenita di Grace Kelly e Ranieri, i due genitori erano molto rigidi dal punto di vista educativo. Lei e i suoi fratelli hanno subito moltissimo la pressione mediatica di essere figli di una coppia così influente consapevoli anche del peso di essere i futuri eredi al trono.

Proprio Carolina ha affermato che per anni la famiglia non ha né pranzato né cenato insieme e quindi i tre fratelli sono cresciuti con la loro tata Maureen King di nazionalità inglese, con loro per ben 14 anni.

Una dolorosa assenza

Carolina ha spiegato, quindi, il complesso rapporto che l’ha legata ai suoi genitori affermando come è diventata grande abituandosi alla loro assenza. Quetso per diverse motivazioni: sia per i vari impegnati che li tenevano lontani da casa ma anche perché, con molta probabilità, volevano dare ai loro figli un’educazione che li abituasse alla delicata vita da monarchici.

Per Carolina ed Alberto non è stato per nulla semplice ma la donna ha voluto comportarsi diversamente con i suoi di figli, creando un nucleo familiare più stretto e forte ed essendo sempre presente per i suoi cari e nipoti.

Ora si vocifera che la bella Charlotte sia in attesa del terzo figlio con grandissima gioia di nonna Carolina pronta a guidare ancora una volta la sua famiglia in questa nuova avventura.