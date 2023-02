Chiara Ferragni: lieto annuncio dopo Sanremo, è incredibile | Fedez non sta zitto

Chiara Ferragni al centro di un nuovo gossip. C’è un annuncio che la riguarda e a spifferare tutto è proprio suo marito Fedez.

Dopo Sanremo Chiara Ferragni si è riconfermata una dei personaggi più influenti dello spettacolo. La donna co-conduttrice durante la prima e l’ultima serata del Festival è stata in grado di portare il suo vissuto sul palco raccogliendo il favore di critica e pubblico. Assoluta protagonista della kermesse, vinta da Marco Mengoni, la Ferragni è ancora al centro mediatico per alcune voci che la riguardano.

Si può dire che questo è stato un festival all’insegna della presenza dei Ferragnez: anche Fedez, infatti, è stato un altro importante protagonista di Sanremo dopo che ha suonato nella serata cover con gli Articolo 31, ha condotto il suo podcast Il muschio Selvaggio con Louis Sal nel pre-festival su Rai 2 ed è stato al centro di una gag erotica con il cantante Rosa Chemical durante l’ultima sera.

C’è chi dice che proprio Fedez abbia tolto un po’ di luce a sua moglie che, per la prima volta si presentava al pubblico generalista e non solo come regina indiscussa dei social. In effetti, pare che tra i due dopo la fine del Festival ci sia un po’ di maretta e la reciproca assenza dai social dell’altro sembra sia una vera e propria una testimonianza. Eppure, poco tempo fa Fedez ha fatto una dichiarazione sulla moglie che ha fatto pensare a ben altro.

Chiara Ferragni in dolce attesa?

Fedez si sa non riesce proprio a tenere la bocca chiusa come ha dimostrato in diverse occasioni. Proprio prima di Sanremo secondo alcune indiscrezioni rivelate dal rapper, si è parlato della possibilità che la Ferragni fosse incinta. Inutile dire l’imbarazzo da parte di Chiara e Fedez per essersi sfuggito una notizia così importante. Ma sarà davvero così?

In verità, proprio la Ferragni ha invitato in seguito il marito a smentire subito questi rumors poiché l’annuncio di una terza gravidanza era tutt’altro che vera. Insomma, un tentativo scherzoso da parte di Fedez di ironizzare e scherzare con sua moglie come spesso accade nelle loro dinamiche di coppia. I due paiono in perfetta sintonia con i loro due figli, Leone e Vittoria, anche loro star dei social grazie alle stories quotidiane fatte dai due famosi genitori.

Chiara Ferragni e Sanremo

Reduce da un successo incredibile accompagnato sempre e comunque da diverse polemiche, Chiara Ferragni ora può riposarsi un po’ dopo la fatica sanremese e dedicarsi ai suoi meravigliosi bimbi. L’influencer per l’evento musicale era particolarmente agitata tanto da chiedere consigli ad una improbabile amica fidata, Simona Ventura.

Chiara in una diretta su Tik Tok aveva parlato di come avrebbe voluto affrontare l’esperienza del Festival in questi termini: “Non sono una showgirl, non sono una conduttrice e nemmeno un’attrice. Lo farò solo nei panni di me stessa”. Ed in effetti così è stato: la Ferragni ha portato sul palco la sua personalità collezionando, appunto, un altro incredibile successo.