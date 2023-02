Amici corrotto: il regolamento è stato violato | Finisce malissimo

Il famoso talent show di Canale5 sta facendo i conti con diversi problemi legati sia agli alunni che al rispetto delle regole.

Nelle ultime puntate di Amici si sta respirando un clima sempre più teso e nervoso e questo è dovuto al fatto che tra circa un mese inizierà il serale di questo talent show di Canale5.

I ragazzi sono più agguerriti che mai e non vedono l’ora di sfidarsi l’uno contro l’altro per cercare di arrivare al traguardo finale. Inoltre, sono stati fermi per circa tre settimane per le vacanze natalizie e quindi non aspettano altro che rimboccarsi le maniche e dare il meglio di loro stessi.

La puntata dell’8 gennaio ha mostrato nuovi ingressi nella scuola più famosa d’Italia. Novità già percepita dai fan perché i professori, a dicembre, avevano già espresso la volontà di inserire nuovi talenti. Quindi, sono entrate altre tre ragazze: Valeria, cantante del team di Lorella Cuccarini, Vanessa ed Eleonora, due ballerine dei team rispettivamente di Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Rudy Zerbi ha deciso di risparmiare Niveo sebbene non sia molto intonato. Ma la scelta di Rudy è giustificata ed appoggiata dal pubblico, che ha sempre sostenuto il giovane cantante. Inoltre, l’inedito di Niveo è stato il terzo brano più ascoltato tra quelli nuovi proposti fino ad oggi. Zerbi, sapendo che il pubblico sa quello che vuole e quello che gli piace, ha deciso di salvare Niveo.

La sfida di Cricca

Rudy Zerbi ha, così, deciso di far gareggiare un altro allievo della Cuccarini, ovvero Cricca, che non ha avuto tanto successo in fatto di ascolti quanto Niveo. Supereroi, l’ultimo inedito di Cricca, è ultimo su Spotify e, inoltre, il giovane cantante era terzultimo nella classifica generale. Così c’è stata la sfida di Cricca.

Cricca si è scontrato contro Jore, scelto dallo stesso Rudy Zerbi, e a decidere il vincitore, come al solito, è stato un giudice esterno. In questo caso è stata Sara Andreani, Direttore Marketing di Warner Music Italy, ha scegliere chi eliminare dalla gara tra Cricca e Jore. A uscire è stato proprio Cricca che, tra la commozione generale, ha abbandonato la scuola di Amici.

Da quel momento in poi sono iniziate le numerose critiche da parte del pubblico e dei fan. La prima vittima è stata il giudice esterno, accusata di aver fatto una pessima scelta, pensando solo alla questione discografica, senza dare una possibilità ad un giovane talento che avrebbe dato tanto.

Inoltre, a circa un mese di distanza dal serale, e a parità di merito, l’artista che dovrebbe rimanere nella scuola dovrebbe essere quello che ha trascorso più tempo all’interno del talent. Questo perché sarebbe giusto far proseguire chi ha studiato ed è migliorato molto in questi quattro mesi di programma.

Inoltre, i fan si chiedono perché i professori hanno deciso di far entrare un’altra cantante per eliminarne un altro ancora. Potevano decidere di far sfidare Cricca contro Valeria oppure di far sedere al banco il primo e chiuderla lì. Il pubblico non ha quindi apprezzato i movimenti e le decisioni prese dagli insegnanti in vista della vicina serale.

Lo scandalo di Capodanno ha visto coinvolti sei ragazzi, ripresi in atteggiamenti poco consoni alla circostanza. Gli allievi in questione sono Maddalena, Wax, NDG, Valeria, Samu e Tommy Dali e per punirli sono stati messi in sfida immediatamente. Lo sfidante di Valeria, però, è stato Cricca, uscito dalla scuola di Amici una settimana prima.

Il regolamento è stato violato?

In merito a questo evento c’è un controsenso evidente: Il regolamento di Amici prevede che ogni allievo può prendere parte alle sfide solamente una volta. Ma l’allievo di Lorella aveva lasciato la scuola definitivamente e, mettendolo in sfida contro Valeria, è rientrato in gara. Questo episodio non è mai successo prima di adesso, ma c’è una ragione chiara.

Leggendo SuperGuidaTv, Cricca, essendo stato eliminato da un giudice esterno, non avrebbe avuto nessuna possibilità di rientrare. Tuttavia, la produzione ha deciso di fare un’eccezione alla regola: lo scandalo di Capodanno è avvenuto prima della registrazione dove Cricca ha lasciato la scuola e questo ha annullato tutto. Quindi, il regolamento di Amici è stato messo da parte per certi episodi accaduti, ma non infranto.