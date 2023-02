Spunta la verità sulla gravidanza di Noemi Bocchi | A parlare proprio lui

I fan da tempo si stanno chiedendo se i due abbiano piani di vita ben precisi e ora finalmente è arrivata la verità.

Bebè in arrivo per Totti e Noemi Bocchi? Gli ultimi rumour sul web parlano di una presunta gravidanza e di un figlio in arrivo per la coppia. La notizia è stata ripresa da diverse testate: si presume che i due stiano pensando a grandi piani per il futuro. Nuccetelli, amico dell’ex calciatore, è arrivato a chiarire la situazione spiegando che cosa sta per accadere tra i due.

Le voci sono sempre più insistenti e hanno riportato la coppia “degli scandali” agli onori di cronaca. Ormai non c’è più alcun dubbio che i due facciano sul serio e questa potrebbe essere la notizia che tutti i fan aspettavano. Che la famiglia si stia per allargare ancora? Ecco che cosa sappiamo.

Totti e Bocchi in dolce attesa?

Secondo il gossip sempre più insistente la coppia sarebbe in attesa del suo primo figlio. Diverse voci hanno avanzato l’ipotesi che Totti e Bocchi abbiano deciso di fare un passo molto importante e allargare la famiglia, costruendone una tutta loro.

Ma cosa c’è di vero in tutto questo? La coppia non ha rilasciato dichiarazioni e si è rifiutata di confermare o smentire la notizia. A questo ci ha pensato Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore e della donna, che ha spiegato qual è la situazione.

“Non è vero quello che é stato scritto, non c’é un figlio in arrivo” ha spiegato Nuccetelli. “Tutto é stato ripreso da una mia vecchia intervista, ma non ho mai detto che stessero diventando genitori” ha chiarito, confermando così che tutto il polverone si tratterebbe solo di voci infondate.

“Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto: ‘Nell’ eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’; ma stiamo parlando di ottobre” ha spiegato. Il gossip quindi sarebbe nato da questa sua affermazione che, a detta di molti, raccontava una volontà ben precisa della coppia.

Lo so con certezza!

“Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi; ma so al 100% che lei non é incinta. So, con certezza, che è una notizia falsa attualmente” ha concluso l’uomo, confermando che al momento non c’è un bambino o una bambina in arrivo.

Quel che è certo è che per ora i due non pensano affatto a un altro matrimonio e che per un bambino ci sarà tempo. I fan possono stare tranquilli: per ora niente scoop all’orizzonte.