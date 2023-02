L’ex moglie di Gigi D’Alessio non è più la stessa: ecco che fine ha fatto | FOTO

Il ben noto cantante partenopeo è stato al centro della cronaca rosa diverse volte, ma la più memorabile riguarda il suo tradimento con Anna Tatangelo nei confronti della sua ex moglie Carmela.

Nel 2006 Gigi D’Alessio ha dichiarato la sua relazione segreta con la cantante Anna Tatangelo, di 20 anni più giovane. La notizia ha fatto molto scalpore perché, all’epoca, D’Alessio era sposato con Carmela Barbato e la coppia aveva anche tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

Per Carmela, la notizia è stata come una doccia gelata. Ovviamente la donna era a conoscenza del fatto che suo marito e la Tatangelo collaboravano insieme, ma credeva che era soltanto una relazione professionale.

Non si sarebbe mai aspettata che Gigi la stesse tradendo con Anna. Dopo un po’ di tempo, la coppia aveva svelato che la loro relazione segreta andava avanti già da un anno prima che lui decidesse di chiedere a Carmela il divorzio. La separazione ufficiale tra il cantante napoletano e la Barbato è avvenuta nel 2014.

All’epoca, come è facilmente deducibile, Carmela non aveva preso per niente bene la notizia del tradimento di suo marito e la conseguente separazione. Infatti, la Barbato non perdeva mai occasione per criticare sia lui che lei. Adesso, però, dopo che sono passati così tanti anni, Carmela è un’altra persona, senza più astio nei confronti dei due cantanti che, inoltre, dopo 15 anni d’amore e un figlio, Andrea, anche loro si sono lasciati. Oggi D’Alessio e la Barbato sono in buoni rapporti.

La privacy di Carmela Barbato

Carmela è una donna molto riservata e quindi si sa poco e niente sulla sua vita personale. Dopo la separazione da Gigi, con il quale è stata insieme dal 1986 fino al 2006, la donna ha rilasciato alcune interviste, ma è complicato conoscere i dettagli della sua vita privata. Carmela non ha nemmeno un profilo su nessun tipo di social media e così è ancora più difficile scovare informazioni su di lei. A volte, qualche membro della sua famiglia pubblica una foto assieme a lei, ma capita di rado e, oltre a questo, non si ha nient’altro.

Che cos’è successo a Carmela?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che Carmela ha avuto una relazione con Aimone Angeli, un ex corteggiatore di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, e più giovane di lei di 10 anni. Tuttavia, la storia non è finita nel migliore dei modi e adesso non si sa se ha qualcun altro nella sua vita oppure no.

Oggi Carmela Barbato è una donna serena e felice e, per la laurea di sua figlia Ilaria, si è mostrata sorridente e fiera. Inoltre, c’era anche Gigi D’Alessio, per dimostrare che i due, oramai, hanno abbandonato l’ascia di guerra.