“Maschilista egocentrico”: Alberto Matano attacco violento | Dietro le quinte succede di tutto

Alberto Matano è stato attaccato duramente da una sua vecchia conoscenza, un’ex collega che nutre ancora molto risentimento nei suoi confronti.

Il conduttore de La vita in diretta, ex mezzo busto del TG1, è di nuovo al centro del gossip, ma questa volta per un motivo meno “gioioso” dell’amore con Riccardo Mannino.

Parole gravi quelle nei confronti di Alberto Matano, che anche quest’anno si è confermato uno dei volti più amati della televisione. Proprio per questo sembra strano che ci sia qualcuno a dargli contro, eppure è accaduto: si tratta di un altro personaggio dello spettacolo che non ha avuto mezze misure nell’accusarlo.

Oggi Matano è ancora al timone de La vita in diretta a fare compagnia agli italiani su Rai1. I telespettatori amano i suoi modi sempre composti e professionali e la sua capacità di gestire al meglio tutte le situazioni, anche quelle più difficili. Conosciuto in precedenza per essere stato il mezzobusto del TG1, oggi è il “re” del rotocalco della Rai.

Alberto Matano e il duro attacco

Il conduttore deve ora far fronte a una nuova ondata di gossip che lo vede coinvolto in prima persona. Qualcuno ha tirato fuori una vecchia storia attorno alla quale c’è ancora qualche zona d’ombra e lui ha di nuovo chiarito la sua posizione in merito.

In una recente intervista per Il Messaggero il giornalista e conduttore ha risposto ad alcune domande su Lorella Cuccarini, che in passato lo aveva accusato di essere un “maschilista egocentrico” per via di alcuni comportamenti che aveva avuto nei suoi confronti quando conducevano insieme La vita in diretta.

Accuse pesanti che ai tempi avevano scandalizzato gli spettatori e che ogni tanto vengono riportate a galla: nessuno aveva mai capito cosa fosse successo di preciso tra i due. A quanto pare non lo ha ancora capito lo stesso Matano, che tutt’oggi sembra dispiaciuto per come siano andate le cose tra i due.

La confessione di Lorella

“Cos’è successo tra noi? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare La sua notte vola” ha dichiarato durante l’intervista, senza aggiungere molto altro. Da parte sua le cose sembrano tranquille, ma la showgirl e ballerina è ancora molto segnata da quell’esperienza che ha rovinato i rapporti tra i due.

Matano ha poi parlato di Barbara D’Urso, da molti considerata la sua diretta competitor con Pomeriggio 5, trasmesso quasi in concomitanza con La vita in diretta. “Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni” ha spiegato, rassicurando che non c’è astio tra loro due e che non l’ha mai vista come una “rivale”.