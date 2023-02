La cotta di Michelle Hunziker: “Non è cambiato nulla” | Rivelazione scottante

A distanza di diversi di anni è spuntata la verità sul rapporto con un personaggio dello spettacolo molto conosciuto e amato da tutti.

Alcuni giorni fa Michelle Hunziker ha postato una storia su Instagram dove parlava del suo rapporto con una persona molto vicina a lei. I fan sono andati subito in visibilio quando hanno visto la storia di Michelle Hunziker con quel personaggio famosissimo che tutti amano. La descrizione a corredo della storia è stata la ciliegina sulla torta: la showgirl ha svelato di avere un rapporto molto speciale con questa persona.

Si tratta di un messaggio molto dolce che ha scaldato il cuore di molti e ha sollevato nuove domande sulle questioni di cuore della showgirl. Per Michelle Hunziker il 2022 è stato un anno “di fuoco”: dopo la fine della relazione con Trussardi molti hanno sperato in un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, storico compagno della showgirl, ma lei ha trovato qualcun altro.

Michelle Hunziker e quella storia che fa sognare

Infatti la showgirl e conduttrice ha trovato l’amore con Giovanni Angiolini, il bel chirurgo sardo che aveva subito catturato l’attenzione di tutte le italiane. I due erano stati beccati più volte in spiagge e villaggi vacanza bellissimi e tra loro scorreva una forte passione.

Passione che, però, si è spenta con la fine dell’estate: i rapporti tra i due sono finiti, anche in maniera piuttosto brusca, e ognuno è andato per la sua strada. Poi sono spuntate le foto con Tomaso Trussardi e i fan della showgirl hanno parlato per mesi di un possibile riavvicinamento tra i due.

Alcune foto non sembravano lasciare spazio a dubbi, ma poi ci ha pensato l’imprenditore a chiarire la situazione: i due sono rimasti in buoni rapporti per le figlie, e stanno passando del tempo insieme solo per farle crescere con l’amore di entrambi. Trussardi ha spiegato di aver amato molto Michelle, ma che tra i due ormai è finita.

È proprio lui l’uomo misterioso

Ma allora di chi ha parlato la showgirl nella sua storia? Che ci sia davvero una speranza per lei ed Eros Ramazzotti? La risposta è negativa: Michelle Hunziker ha postato un video in cui balla con Claudio Bisio, che per anni è stato suo collega alla conduzione di Zelig. La loro relazione lavorativa è sempre stata fortissima.

I due sono ancora in bellissimi rapporti e si vedono ancora spesso. La showgirl aveva rivelato di essersi presa una cotta per il conduttore all’epoca, ma poi tutto si era risolto per il meglio e i due sono rimasti buoni amici. “A distanza di anni non è mai cambiato niente” ha scritto a corredo del video, dimostrando quanto sia ancora legata al collega.