Test visivo difficilissimo: riconosci il cane nella foto? È praticamente impossibile!

Un’immagine metterà alla prova le vostre abilità cognitive. Riuscite a trovare il cane? E’ davvero difficile!

Il web è ricco di tantissime immagini molto particolari, alcune di queste sono particolarmente utili per migliorare le nostre capacità intellettive e cognitive. Su Internet si trova davvero di tutto, dai test visivi ad assurde illusioni ottiche ma stiamo partando di tutti espedienti utili a metter alla prova alcune nostre abilità.

Siamo abbastanza attenti o abbiamo abbastanza memoria? Come funzionano i nostri sensi e le nostre percezioni? In effetti, non siamo sufficientemente consapevoli di noi fin tanto che non ci testiamo! Ora possiamo farlo con una foto assurda, che all’apparenza è ben diversa dalla realtà e che nasconda qualcosa di insolito.

L’immagine in questione stimola le sensorialità dell’osservatore oltre che spingerlo ad acuire la sua attenzione, ora giunta a livello massimo. Di primo impatto, infatti, non mostra qualcosa di davvero impercettibile che solo con un accurato lavoro di vista e di analisi è possibile vederlo.

Riesci a vedere il cane nell’immagine?

La foto in questione presenta una specie di “sentiero” all’interno di quello che sembra un parco, ricco di verde ed alberi. In primo piano vi è una panchina dal perimetro assolutamente regolare. Cosa si cela dietro questa calma apparente immortalata nell’immagine? Solo il 3% riuscirà a notare subito un dettaglio impensabile.

C’è un cane, infatti, nascosto da qualche parte ma pare praticamente impossibile vederlo in primo momento. Questo perché è la nostra mente che inizialmente appiattisce l’immagine riconoscendo solo ciò che ha forme riconoscibili e relegando ad una parte recondita del cervello oggetti o disegni non inizialmente conformi.

La soluzione al test visivo: svelata l’assurda posizione del cane! E voi cosa avete notato?

Nell’immagine il cane è un carlino in posa con la lingua da fuori la cui testa è posizionata esattamente all’interno del buco della maniglia della panchina. Del carlino è possibile vedere anche la forma del corpo che sbuca fuori dai contorni della panchina. Ma com’è possibile che il cane non si sia visto prima, non appena abbiamo poggiato gli occhi sulla foto?

C’è una spiegazione che risiede nella tendenza del nostro sistema visivo a modificare quello che si sta guardando soprattutto dopo che abbiamo raccolto una serie di informazioni ed averle incasellate nel nostro background di conoscenza pregresso che sfruttiamo in determinate occasioni. La verità è che una volta preso coscienza della presenza del carlino vi risulterà praticamente impossibile evitare di guardarlo e riconoscerlo.