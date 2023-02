Gianluca Grignani è in guai seri: vergogna all’Ariston | INACCETTABILE

Il Festival della canzone italiana 2023 ha visto diversi episodi un po’ fuori dalle righe, ma la bestemmia di Grignani è inaccettabile. Scopriamo la verità.

La settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana tenutasi a Sanremo è stata colorata da diversi episodi di varia natura: dagli abiti-messaggio in chiave femminista di Chiara Ferragni, un po’ oltre le righe, al bacio appassionato e non previsto tra Fedez e Rosa Chemical fino alla presunta bestemmia che Gianluca Grignani avrebbe pronunciato durante una sua esibizione sul palco dell’Ariston.

Durante la sua performance, Grignani ha dovuto interrompere la gara per dei problemi tecnici e, secondo molti telespettatori, poco dopo quel momento fastidioso ed imprevisto, il cantante ha imprecato a bassa voce. Al termine dell’esibizione, infatti, Gianluca ha lasciato il palco immediatamente, senza neanche vedere i fiori che Amadeus gli stava porgendo.

La presunta bestemmia

Quasi subito dopo, però, richiamando la sua attenzione, il cantante ritorna sul palco dell’Ariston per prendere il bouquet offerto dal conduttore e in questo esatto momento si sarebbe registrata la frase che suonerebbe come una bestemmia. Il web è esploso in critiche sgomente e commenti velenosi riguardo al fatto che il cantante non si sarebbe dovuto permettere di parlare in quel modo. Addirittura, i più attenti e scrupolosi hanno perfino fatto il test dell’audio per sentire meglio l’imprecazione e verificarne la natura.

L’artista, per calmare le acque del web che lo stavano trascinando nell’oblio del trash televisivo accusandolo di una colpa tremenda, si è visto costretto a giustificarsi ed a spiegare esattamente che cosa, invece, avesse detto quando ha accettato l’omaggio floreale tipico della città di Sanremo.

La verità di Gianluca Grignani

Le dichiarazioni di Grignani sono state: “Porto via. Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”.

Anche il conduttore di Ore 14, Milo Infante, ha commentato l’argomento scottante riguardo alla brutta parola del cantante nella puntata del 10 febbraio, dove discutendo della presunta imprecazione di Gianluca, l’artista è stato sciolto dalle sue numerose accuse. Infatti, è stato esaminato a fondo l’audio di quel momento in cui il cantante avrebbe proferito tale bestialità ed è saltata fuori la verità: Gianluca Grignani ha detto solamente porto via e nient’altro.