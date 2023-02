Amici: che fine ha fatto Karima Ammar? Oggi è un’altra persona | FOTO

Nella sesta edizione del talent show Amici, la cantante si era classificata al terzo posto. Da quel lontano 2006 sono passati 17 anni: che cosa sta facendo oggi Karima? Scopriamolo.

La sesta edizione del talent show più famoso di Canale5, ovvero Amici di Maria De Filippi, aveva scoperto molti giovani talentuosi e Karima Ammar era uno di questi. Nel 2006, il podio del talent era formato da: Federico Angelucci, Agata Reale ed infine Karima Ammar.

Quel podio della sesta edizione non era stato apprezzato dalla maestra di ballo Alessandra Celentano, perché sosteneva che il collo del piede della ragazza non fosse adatto per praticare danza. L’insegnante, infatti, prediligeva molto di più il ballerino spagnolo Cristo Martinez Prunes.

La cantante italo-argentina si era fatta notare per la potenza della sua voce e la grinta che aveva quando saliva sul palco per esibirsi; mentre, nella vita privata, dietro alle telecamere, era una ragazza pacata e un pochino timida. Da quel terzo posto sono passati 17 anni e adesso andiamo a vedere che cosa sta facendo e che cosa ha fatto in questo lungo periodo di tempo.

Prima di Amici e poi Sanremo

Prima di partecipare alle sesta edizione di Amici, la Ammar aveva già assaporato gli studi televisivi. Infatti, nel 1997 l’adolescente Karima aveva partecipato al talent show condotto dal mitico Mike Bongiorno Bravo Bravissimo. La sua passione è sempre stata la musica e ancora oggi la coltiva. Nel 2009, Karima aveva partecipato al Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo. Dopo questa meravigliosa esperienza aveva anche inciso alcuni album che hanno riscosso un medio successo.

Il prossimo 28 maggio Karima compirà 38 anni e in questi anni ha stravolto completamente il suo aspetto e il suo look e si è dedicata a diversi progetti personali nel campo musicale. Dopo essersi presa un pausa di cinque/sei anni, la Ammar è ritornata nel mondo dello spettacolo musicale.

Il ritorno sul piccolo schermo

Nel 2015, Karima ha pubblicato un suo album, intitolato Close to you, composto da 13 canzoni. Sempre nello stesso, inoltre, la cantante italo-argentina è ritornata in televisione e ha partecipato come concorrente nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, ovvero Tale e Quale Show. Qui, ha dato sfoggio non solo delle sue doti canore, ma anche di quelle imitatorie; dal momento che a Tale e Quale Show si devono imitare diversi cantanti più o meno recenti.

Nel 2016, Karima Ammar ha affrontato una complicata e delicata operazione alle corde vocali ma, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Oggi è una donna in gran forma, felice e fiera di sé stessa e della sua carriera musicale.