Divorzio in famiglia Grimaldi, c’è un’altra donna | “Il distacco è irreparabile”

Torna al centro dell’attenzione Palazzo Grimaldi. La famiglia reale monegasca starebbe passando un brutto periodo per via di un divorzio alle porte. Ormai non è più rimandabile, la loro storia sembra proprio giunta al capolinea.

Questa volta a far impazzire i tabloid di tutto il mondo ci ha pensato la sorella di Alberto di Monaco, la principessa Carolina. La notizia sul suo divorzio sta facendo parlare tutto il mondo, scopriamo quali sono i motivi.

Carolina Grimaldi è la sorella del principe Alberto, figlia di Grace Kelly e il principe Ranieri III. Classe 1957, si è sentito spesso parlare di lei. È finita più volte al centro dell’attenzione per via delle sue vicende personali: nonostante questo, non si è mai persa d’animo e si è sempre mostrata per quello che è nella sua totalità, compresi pregi e difetti.

La notizia delle ultime ore ha messo in allarme moltissimi sudditi. Ecco cosa sta succedendo nella famiglia reale monegasca.

Carolina Di Monaco: il matrimonio fallimentare

Lo scoop riguarda proprio la vita privata di Carolina, nota per aver avuto un’esistenza piuttosto travagliata. Sappiamo che è sposata con Ernesto Augusto di Hannover, il suo terzo marito, da cui ha avuto una figlia di nome Alexandra.

Dopo due matrimoni fallimentari, è arrivato Ernesto che era proprio ciò che Carolina aspettava e l’uomo che i genitori sognavano per lei. Il loro amore è andato a gonfie vele per un bel periodo di tempo, scatenando l’invidia di molti, che li percepivano come una coppia davvero affiatata. Qualcosa, però, sembra essere cambiato irrimediabilmente.

Dal 2009 si sono accumulate le voci sulla loro rottura ed è da anni ormai che la coppia non appare più insieme. È come se i due vivessero separati in casa: sono ancora sposati su carta, ma vivono vite indipendenti.

Sembra che anche questo matrimonio sia stato fallimentare, ma molti si chiedono perché i due non hanno mai avuto il coraggio di divorziare.

Il triangolo in casa Grimaldi

Secondo indiscrezioni, i due sarebbero separati in casa da ben 14 anni: insomma, la loro relazione amorosa è terminata da un pezzo, ma continuano ad essere sposati e delle pratiche del divorzio non si vede neanche l’ombra.

In Touch, una nota rivista tedesca, afferma che “il distacco tra i due è irreparabile”. Ma cosa è successo?

C’è un triangolo a casa Grimaldi: lui, Enersto Augusto di Hannover, avrebbe da anni un’altra donna, un’artista spagnola di nome Claudia Stilianapoulos.

Sembra inoltre che Enersto non stia più nella pelle di ufficializzare la loro relazione e non sopporti più stare in questo triangolo, ma finché sulla carta sarà sposato con Carolina avrà le mani legate.