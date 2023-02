Charlene di Monaco, le condizioni salute sono preoccupanti | ALLARME ROSSO

La principessa sta mettendo a dura prova i nervi dei suoi sudditi e della sua famiglia, a causa delle condizioni di salute in cui si trova. Scopriamo che cosa le è successo.

Charlene di Monaco è una delle reali più note a tutti ed è la moglie di Alberto II del Principato di Monaco. I due si sono sposati nel 2011 e dal loro amore sono nati due figli: Gabriella e Jacques.

Charlene è stata nell’occhio del ciclone di tutte le riviste del mondo tra il 2020 e il 2021, quando si è sentita male dopo un viaggio nel suo paese d’origine, in Sud Africa. Qui, la Principessa aveva preso un virus che l’ha indebolita molto.

I rimedi di Alberto…

Per salvaguardare la salute della moglie e farla rimettere al più presto, Alberto di Monaco aveva deciso di ricoverarla in una clinica privata, per offrirle tutte le cure necessarie. Questo gesto, però, aveva fatto preoccupare ed insospettire i sudditi e i mass media.

…e i dubbi dei sudditi

Infatti, stando ad alcuni rumors, il vero motivo dell’assenza di Charlene sarebbe stato un altro, ovvero quello di recarsi a Dubai per subire un intervento chirurgico al volto. Tuttavia, quest’operazione non sarebbe andata a buon fine, deformando il viso della Principessa. Dunque, Charlene si è vista costretta a ricostruire il proprio volto, stando ben attenta a non apparire in pubblico in quello stato.

Ad aumentare questi rumors e gli svariati dubbi è stato anche un altro fattore: dopo che le misure anti-Covid sono state allentate, la Principessa Charlene ha continuato ad indossare la mascherina in pubblico. Probabilmente per coprire il volto ancora segnato dall’operazione mal riuscita.

In tutto questo, suo marito Alberto non ha fatto altro che smentire le voci false che giravano sul conto di sua moglie, dichiarando, invece, il suo stato di salute altalenante.

Il ritorno di Charlene

Solamente da poco tempo la Principessa è ritornata a Palazzo, per ricoprire il suo ruolo al 100%. Tuttavia, Charlene è ancora debilitata dalla precedente malattia e non ha recuperato del tutto le forze perse. Poco tempo dopo il suo rientro a Corte, la Principessa di Monaco è stata vista per alcuni eventi pubblici assieme al marito: come per il funerale del vescovo che aveva celebrato il loro matrimonio; per il decimo anniversario della sua associazione e per le festività natalizie.

La sua assenza

Poco tempo fa, però, Alberto e i suoi figli hanno partecipato al Festival del Circo di Monte Carlo senza Charlene di Monaco. Notando la sua assenza, i sudditi si sono immediatamente domandati se la Principessa stesse di nuovo male.

La conferma per Re Carlo III

Prontamente, il Principe Alberto ha rassicurato tutti affermando che sua moglie sta bene e che ha già confermato la sua presenza a Londra per l’incoronazione ufficiale del 6 maggio di Re Carlo III e sua moglie Camilla.