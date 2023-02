Il trucco segreto per vincere al Gratta e Vinci: non c’entra solo il caso | OCCHIO AL DETTAGLIO

I Gratta e Vinci potrebbero cambiarti la vita! Scegliere accuratamente quelli giusti rivoluzionerà tutto! C’è un dettaglio importante da tenere conto, qui di seguito svelato. Ecco di cosa si tratta.

In un periodo duro come questo, diciamolo, affidarci un po’ alla fortuna non farebbe per nulla male. La situazione generale, tra politica e lavoro, è sempre più difficile e non è per nulla biasimabile pensare di ricorrere ad alcuni strumenti che potrebbero aiutare soprattutto economicamente.

Per questo molti italiani si rivolgono a giochi come il Superenalotto, la Lotteria Italia o banalmente ai semplici biglietti dei Gratta e Vinci. C’è chi, invece, lo fa per divertirsi e per sfidare la sorte sperando di ingannarla e di ricavare qualcosa in termini di denaro.

Ovviamente il gioco è bello quando dura poco: si potrebbe, infatti, incorrere in comportamenti al limite del patologico quando si esagera con il gioco d’azzardo. E’ bene, quindi, stare sempre in allerta e far sì che una pratica molto comune e anche giocosa non diventi un problema di dipendenza vero e proprio.

Il Gratta e Vinci, allora, sembra un’ottima soluzione per combinare fortuna e gioco senza eccedere nella ludopatia. Di bigliettini ce ne sono tanti e diversi a seconda delle esigenze e del costo, da un minimo di due euro fino a oltre trenta. I Gratta e Vinci sono anche disponibili a seconda della stagione di riferimento: ci sono per esempio quelli inerenti al periodo natalizio, quelli pasquali o proprio quelli tipici dell’estate.

Curioso è sicuramente quello chiamato Turista per sempre, uno dei più celebri, che prevede una mensilità a tempo determinato dando la possibilità di vivere di rendita per un bel po’.

Metodi per vincere al Gratta e Vinci

C’è sempre chi si domanda quanta fortuna o quanta statistica ci sia nella scelta del Gratta e Vinci giusto. Ci sarebbe un trucchetto che permetterebbe di aumentare le possibilità di vincita.

Infatti, c’è una sorta di regola secondo la quale lo Stato concede una vittoria su una determinata percentuale di biglietti venduti, pari al 25 per cento della spesa. È il caso soprattuto di quando si comprano i biglietti in grande quantità, quindi a blocchetti o per i ticket che costano più di 5 euro.

Pertanto, ci sarà un Gratta e Vinci fortunato e vincente ogni tot di biglietti venduti. Ovviamente il caso farà il suo corso e con un pizzico di fortuna si potrà pescare il biglietto adatto.

A venirci incontro, però, c’è lo Stato che garantisce su una buon numero di Gratta e Vinci comprati una vincita del 25 per cento della somma versata nel momento dell’acquisto. Insomma, a questo punto non vi resta che provare!