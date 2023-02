Sangue nello studio dello Show dei Record, incidente gravissimo | Gerry Scotti nel panico

Momenti di panico nello studio di Gerry Scotti a causa di un grave incidente fisico. Il conduttore stesso si è spaventato moltissimo, ma ha dovuto mantenere la calma per sistemare la situazione. Ecco cosa è successo.

Lo spiacevole episodio

Gerry Scotti – all’anagrafe Virginio Scotti – è uno dei conduttori italiani più apprezzati nel nostro paese e nel mondo. Secondo l’opinione di molti, è lui l’erede di Mike Bongiorno, il che gli darebbe il titolo di migliore conduttore di sempre.

Il suo successo sta nel suo carattere: sempre garbato, sensibile, attento al prossimo, Gerry Scotti è un uomo umile e non si è mai fatto travolgere dalla fama. Sempre con i piedi per terra, è rimasto un uomo del popolo, sempre dalla parte dei più deboli.

Il suo modo di condurre fa immediatamente sentire concorrenti e telespettatori a casa. Sarebbe impossibile a giorno d’oggi immaginare la televisione senza Gerry Scotti.

La concorrente ferita

Forse non tutti sanno che la sua carriera è iniziata in Radio dopo aver lasciato la facoltà di Giurisprudenza. Gerry ha deciso di inseguire la sua passione, che poi l’ha portato al successo. Con il suo carattere è subito spiccato dietro i microfoni di radio DeeJay e piano piano si è fatto strada nel mondo della televisione.

Di quella difficile scelta ricorda sempre la reazione dei genitori: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

Ormai Gerry vanta di una lunghissima esperienza nel mondo televisivo, ma l’imprevisto lo coglie sempre di sorpresa, soprattutto se un concorrente si ferisce. Quello che è successo e che vi stiamo per raccontare l’ha sconvolto.

Il fatto è accaduto durante Lo Show dei Record, un programma che mette in mostra i talenti delle persone da tutto il mondo. Alcuni concorrenti si spingono al limite, ed è proprio il motivo per cui è successo l’impensabile in puntata.

Durante l’edizione 2022 due concorrenti, Chris e Elena, si sono presentati per mostrare la loro capacità di rompere delle tavolette di legno in coppia. Durante la prova, però, la donna si è ferita. Un imprevisto che ha spaventato tutti in sala, compreso Gerry, preoccupato dalla quantità di sangue che stava perdendo la concorrente.

Nonostante questo, lei non si è fermata e una volta terminata la prova Gerry ha subito chiesto l’intervento dei medici in studio per medicarle la ferita. Per fortuna tutto poi si è risolto per il meglio, ma Gerry si è preso un bello spavento.