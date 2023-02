In terapia intensiva: Gerry Scotti colpito da una malattia terribile | “Tutti i parametri sballati”

Gerry Scotti, presentatore e radiofonico amato dal pubblico italiano, ha dovuto affrontare una brutta malattia che lo ha portato allo stremo delle forze. Il conduttore ha dovuto affrontare una sfida davvero terribile e ha temuto il peggio per la sua salute.

Parametri sballati, ricovero d’urgenza e terapia intensiva: Gerry Scotti ha attraversato un periodo davvero tremendo durante il quale ha temuto molto per la sua salute. La malattia che lo ha colpito ha messo in ginocchio il suo fisico e, come ha raccontato in un’intervista, il conduttore ha sofferto molto.

In quel periodo tremendo è arrivato tutto il supporto dei suoi fan, molti dei quali lo seguono dai primi anni della sua carriera, ovvero quando, nel 1982, aveva cominciato a fare il disc jocket presso Radio DeeJay. Gerry era stato scoperto da Claudio Cecchetto, che in seguito lo aveva voluto anche a DeeJay Television per via della sua simpatia e della capacità di coinvolgere gli ascoltatori.

Gerry Scotti ha temuto il peggio

Pochi anni dopo Gerry Scotti è approdato in televisione ed è diventato uno dei conduttori più amati dagli italiani. Ormai è uno dei volti di punta di Mediaset, un presentatore di quiz e programmi storici. Oggi, a 66 anni, non ha intenzione di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, e i telespettatori gliene sono grati: senza di lui Mediaset non sarebbe la stessa.

I suoi fan hanno temuto molto quando il conduttore è stato colpito dal Covid: a causa del virus, Gerry è rimasto in terapia intensiva per 10 giorni e le sue condizioni di salute non facevano che peggiorare. “Avevo tutti i parametri sballati: fegato, reni, pancreas” ha raccontato, ricordando quei momenti terribili.

Purtroppo il conduttore ha contratto una variante molto aggressiva del virus, che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene per un po’ e pensare alla sua salute. Per fortuna si è ripreso benissimo ed è tornato in televisione non appena è riuscito.

Il conduttore ha raccontato che una delle cose che lo ha aiutato a superare quei momenti terribili è stata la nascita della sua nipotina Virginia, figlia di Edoardo, nato dall’amore tra Gerry e Patrizia Grosso, sua ex moglie.

“Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere” ha raccontato, ricordando commosso quei momenti in cui ha tirato fuori tutte le sue forze per combattere.

Il conduttore, durante quel periodo, era stato ricoverato presso il centro di terapia intensiva del Center dell’Humanitas di Rozzano, dove i medici e gli infermieri si sono presi cura di lui durante tutto il decorso della malattia.