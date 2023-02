Test visivo: scova la lepre entro un minuto | Se ci riesci, allora sei un genio!

Esistono moltissime illusioni ottiche e giochi enigmistici che possono allenare le nostre menti. In questo caso, basta individuare l’animale all’interno dell’immagine. Scoprite se ne siete capaci, altrimenti leggete la soluzione.

Dalle riviste atte a questi scopi fino all’immensa rete di Internet: questi sono i mezzi con i quali le persone possono allenare le loro menti, divertendosi nel farlo. Nelle riviste di enigmistica, consigliate soprattutto per chi ha un’età avanzata, ci sono diversi tipi di passatempi ed esercizi per la mente.

Il più comune di tutti è il cruciverba: trovare la parola tramite una definizione più o meno chiara è un ottimo allenamento per il cervello; inoltre, si possono scoprire fatti e avvenimenti nuovi ed interessanti.

Un altro gioco tipico è il puzzle delle parole: individuare l’elenco delle parole date in un riquadro pieno zeppo di lettere messe, apparentemente, in modo casuale. Infine, ci sono anche i giochi dove bisogna trovare la differenza tra alcune immagini quasi uguali.

Illusione ottica

In questo caso, vi proponiamo un indovinello ottico: riuscire a trovare la lepre in meno di un minuto. Poche persone ci riescono, ad alcuni bastano una manciata di secondi, ad altri, invece, un po’ più di tempo.

Questo perché ognuno di noi a un modo di vedere le cose diverso e, soprattutto, un Quoziente Intellettivo più o meno alto rispetto ad altre persone. Se siete tra chi è riuscito ad individuare la lepre in pochissimo tempo, allora siete molto intelligenti ed arguti. Chi, invece, ci ha impiegato un po’ di tempo, è perché l’immagine è fatta per distrarre l’osservatore con altri elementi.

La lepre da trovare

In questo caso, lo scopo è trovare la lepre presente nel disegno che, inoltre, aumenta la difficoltà dell’illusione ottica perché bisogna cercare qualcosa di irreale. Un disegno, appunto. In aggiunta, bisogna specificare che lepre e coniglio sono due animali diversi: il primo è più grande, compie salti più agili e si trova spesso vicini a fonti d’acqua; mentre il secondo è più piccino e tondeggiante.

La soluzione dell’enigma

In questo disegno, la lepre si trova ai piedi dell’albero, dietro al cacciatore. Se non l’avete vista, o ci avete messo molto tempo per scovarla, è perché, in questo caso, la lepre è di colore verde e si mimetizza con l’erba e le foglie verdi, tra le quali si nasconde.

Inoltre, c’è un altro elemento che distrae e inganna gli osservatori, ovvero il cane da caccia. Quest’ultimo sta puntando con il muso esattamente nella direzione opposta a dove si trova la lepre. Quindi, sulle prime, siamo tutti tentanti di guardare verso il punto dove si concentra di più il cane. Anche il cacciatore è rivolto in quella direzione.

Un utile consiglio

Tuttavia, spesso e volentieri, in questi casi, bisogna prima osservare nel punto meno probabile di tutti: quasi certamente la soluzione sarà lì. Continuate ad allenare le vostri menti con questi giochi divertenti ma allo stesso tempo molto utili.