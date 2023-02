Fiorello sa già chi sarà il vincitore di Sanremo 2023 | Informazioni segretissime

Il ben noto comico e presentatore Rosario Fiorello ha dedicato del tempo a commentare l’imminente Sanremo, spendendo parole su tutti: dall’amico Amadeus fino alle co-conduttrici.

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero poco tempo fa, Fiorello ha parlato di diversi argomenti. Il famoso conduttore e comico ha espresso la sua opinione riguardo al recente arresto del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, fino ad arrivare a esprimere le sue idee sulla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo che il 7 febbraio andrà in onda su Rai1, concludendosi l’11. Inoltre, Fiorello ha dato anche un consiglio all’amico e conduttore del Festival, Amadeus, e svelato chi vincerà la gara.

Il consiglio di Fiorello per Amadeus

Fiorello ha così esortato l’amico: “Gli ho dato un consiglio. Ama, devi fare anche il sesto, forse anche il settimo, perché di sicuro te lo chiederanno. Quello di quest’anno andrà benissimo: lo so che adesso, leggendo questa intervista, lui si gratterà da tutte le parti, ma è così. E da quello che so, ha ancora carte da giocare.” Con queste parole, Fiorello ha voluto sottolineare quanto Amadeus sia importante per lui e quanto lo stimi come presentatore televisivo.

Poi, il comico ha così terminato la parentesi sull’amico: “Quindi mi chiedo: ‘Chi è il pazzo che farà il Festival dopo di lui?’. La Rai sarà costretta a chiedergli di guidare il sesto, e per il futuro si vedrà. Io gli ho detto che lo deve fare. Chi fa il nostro mestiere un po’ aspira alla gloria. E se ne fa sei di fila, lui entrerà nei libri di Storia dello spettacolo italiano. Alla voce ‘chi ha condotto più Festival consecutivamente’ ci sarà scritto: Amadeus, Pippo Baudo, Mike Bongiorno.”

Amadeus continua a chiedere a Fiorello di prendere parte al Festival di Sanremo: “Da Sanremo mi ha appena mandato un selfie con Gianni Morandi: ‘Ciuri, aspettiamo proprio te!” Tuttavia, per quest’anno l’amico non ha nessuna intenzione di calcare il palco dell’Ariston.

Ci sarà Fiorello oppure no?

Sebbene Fiorello abbia già più volte chiarito il fatto che non sarà presente a Sanremo, ha commentato la questione facendo sottintendere che, comunque, non ne sarà del tutto estraniato: “Non se ne parla, ho il mio show. Se si va lì, bisogna dare il massimo e io non ho tempo né la forza di preparare niente. Qualcosa faremo. Intanto, per ‘Viva Rai2!’, ci sarà il nostro Gabriele Vagnato.”

Un commento su Francesca Fagnani…

Dopo di che, Fiorello ha aperto la parentesi sulle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. Partendo dalla giornalista Francesca Fagnani, il presentatore ha così commentato: “É in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival.”

…e uno su Chiara Ferragni

Di seguito, Fiorello ha espresso la sua opinione su Chiara Ferragni, la co-conduttrice che aprirà e chiuderà il Festival con Amadeus. Lo showman ha affermato che è sicuro riguardo al fatto che l’influencer non si esibirà, dicendo: “Porterà un monologo sul tema della lotta alle violenze contro le donne; non penso che ballerà o canterà.”

Infatti, molto probabilmente, la Ferragni parlerà dei temi a lei più cari per i quali combatte da tempo: la lotta contro la violenza sulle donne e la beneficenza. A riguardo, Fiorello ha dichiarato: “Lei e Fedez si spendono molto in beneficenza, anche se poi in Italia come ti muovi sbagli: se la fai, non lo devi dire; se la fai e non lo dici, sbagli perché non dai l’esempio…”

L’appoggio all’idea di Amadeus

“Io sto con Amadeus”, con questa frase Fiorello ha espresso il suo appoggio circa la decisione del conduttore di Sanremo a permettere al presidente dell’Ucraina Zelensky di collegarsi al Festival.

Per commentare l’arresto del boss Denaro, Fiorello ha detto: “Il clima è cambiato, le gente scende in piazza senza timori e applaude i carabinieri”, sottolineando la sua stime nei confronti delle forze dell’ordine. Anche perché suo papà è un finanziere.

Il vincitore è…

In calce all’intervista, Fiorello ha anche vestito i panni da veggente, rivelando al pubblico il vincitore del Festival di Sanremo: “Giorgia o uno fra Ultimo e Mengoni; ma a Sanremo può succedere di tutto.” Ci avrà azzeccato oppure ha delle informazioni segretissime? Lo scopriremo presto.