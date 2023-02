Stefano De Martino, gesto clamoroso con l’altra donna: “Non la dimenticherò mai”

Stefano De Martino è di nuovo al centro del gossip per un gesto che sta facendo parlare gli utenti: sul web non si discute di altro! Ciò che ha fatto coinvolge anche Aurora Leone, una dei componenti dei The Jackal, il gruppo comico nato sul web tanto amato dagli utenti. Cos’hanno combinato il ballerino e la comica?

Su Instagram non si parla d’altro se non del gesto di Stefano De Martino nei confronti di Aurora Leone. Gli utenti, dopo aver visto la foto pubblicata proprio sul profilo della ragazza, stanno parlando da giorni solo di quello che è successo tra i due. L’avvenimento ha spiazzato il web e ancora i fan del ballerino e della comica sono rimasti allibiti da quel gesto.

Un duo per certi versi inusuale, visto che i due appartengono a “mondi” molto differenti. Ma tutti e due sono molto amati sul web, quindi le notizie si sono diffuse in poco tempo. Tutto è accaduto dietro le quinte e dopo diversi giorni dal racconto di Aurora ancora se ne parla.

Stefano De Martino e Aurora Leone: il dietro le quinte

Aurora Leone si è fatta conoscere dagli utenti del web non solo per la sua presenza ormai fissa nei The Jackal, ma anche per la sua partecipazione a Pechino Express con l’amico e collega Gianluca Fru. I due formavano una coppia davvero divertente e hanno conquistato i cuori di molti.

Ma in questa storia c’è anche lui, Stefano De Martino, che in un modo o nell’altro è sempre tra i protagonisti del gossip. Lui e Aurora Leone si conoscono da molto tempo, e in più occasioni la comica ha partecipato a Stasera tutto è possibile, il programma condotto dal ballerino su Rai Due. Oggi De Martino continua a condurre anche Bar Stella, una delle trasmissioni più seguite della televisione.

Di recente Aurora Leone si è esibita in uno spettacolo, Vero a metà, al teatro di Napoli. Per l’occasione il compagno di Belen Rodriguez è andato a trovarla e ha pubblicato una storia dove faceva i complimenti alla comica per il suo spettacolo.

Anche Aurora ha pubblicato su Instagram una foto del ballerino e amico, beccandolo in un momento molto particolare: il compagno di Belen Rodriguez infatti è andato a trovare la nonna dell’amica dietro le quinte, una signora che è tra le più grandi fan del ballerino.

La nonna di Aurora è andata ad abbracciare De Martino e la comica ha deciso di condividere questo momento così dolce coi suoi fan, condendolo con la solita ironia che la caratterizza. “Una serata che non dimenticherò mai” ha scritto. Con la pubblicazione del post ha approfittato per ringraziare tutti quelli che sono andati a vedere lo spettacolo.