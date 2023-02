Dramma in casa Carrisi: “Nessuna notizia da giorni…” | Una tragedia senza fine

Romina Carrisi, l’ultima dei figli di Al Bano e Romina, ha raccontato del dramma che ha colpito la sua famiglia e che ha ben impresso nella mente. Ha ricordato come lei e sua sorella Cristel abbiano sofferto durante quei momenti così terribili e come i genitori hanno affrontato la situazione.

Sul suo profilo Instagram Romina Carrisi, che ha un seguito molto nutrito di fan, ha raccontato della tragedia che ha colpito la sua famiglia e che ha cambiato per sempre la sua vita. In occasione dell’anniversario di quel terribile evento, la donna ha fatto un post in cui ha raccontato tutto il suo dolore.

Dolore che, come spiega lei stessa, ha coinvolto non solo i suoi genitori Al Bano e Romina, ma anche lei stessa e i suoi fratelli, Cristel e Yari. Era il 1994 e la sua famiglia visse la peggiore delle tragedie, da cui non si riprese mai più.

Romina Carrisi parla della tragedia famigliare

È difficile parlare a cuore aperto di certe cose, e Romina Carrisi ha deciso di farlo affidando le sue emozioni e i suoi ricordi a un post su Instagram. Solo con le parole scritte ha trovato il modo di parlare di quel che ha provato 29 anni fa, quando sua sorella Ylenia è scomparsa per sempre.

“Era gennaio 1994 quando avviene la tragedia che capovolse la mia intera esistenza” ha iniziato, e tutti hanno capito subito di cosa si trattasse. Ai tempi della scomparsa della sorella maggiore lei aveva soltanto 6 anni.

Ylenia aveva 23 anni quando è scomparsa per sempre. “Non dava notizie da giorni” scrive la donna su Instagram. I genitori, Al Bano e Romina, usarono tutte le loro forze per cercare la figlia scomparsa. Non sapendo a chi lasciare gli altri figli, decisero di affidarli a un amico di famiglia che viveva in Svizzera.

Qui, grazie agli insegnamenti dell’uomo, Romina imparò a sciare, lontana dalla tragedia che i genitori stavano vivendo. Rimase lì 3 mesi insieme alla sorella e al fratello, fin quando tornarono i genitori, purtroppo con brutte notizie. La donna, dice, non si dimenticherà mai quei momenti terribili.

“Ogni volta che scendo una montagna ho questa immagine impressa nella mia memoria. Saranno pure passati 30 anni, ma la memoria non possiede né calendari né orologi” ha spiegato nel post, riferendosi a quel brutto periodo passato lontano dai genitori, sperando che la sorella tornasse a casa.

Fu un periodo molto difficile per la ragazza, lontana sia dagli affetti che dalla sua casa, in un paese completamente diverso da Cellino San Marco, dove era abituata a stare. Il suo post a cuore aperto ha commosso migliaia di fan che le hanno dimostrato la loro vicinanza.