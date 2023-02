Tomaso Trussardi perde la testa per un’altra bionda | La FOTO scatena la bufera

L’imprenditore divenuto famoso per essere stato il marito di Michelle Hunziker è al centro delle ultime notizie per un’altra bionda che gli ha fatto girare la testa. Scopriamo di chi si tratta.

L’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi è sempre stata una persona molto riservata ed amante della sua privacy. Tuttavia, però, da quando è convolato a nozze con la simpaticissima ed energica conduttrice televisiva Michelle Hunziker, Tomaso ha dovuto dire addio alla maggior parte della sua riservatezza. La coppia è stata insieme per 10 anni circa ma, il 18 gennaio 2022 hanno comunicato ufficialmente la loro separazione.

Una notizia che ha sconvolto molto il pubblico italiano, anche se alcuni fan avevano già intuito qualcosa guardando le loro storie pubblicate sul social media Instagram. Per esempio, i due avevano trascorso le vacanze natalizie separati.

Vacanze divise: lei al mare…

Michelle ha trascorso un’estate con la sua nuova fiamma, ovvero il dottore Giovanni Angiolini, godendosi il mare della Sardegna sulla barca assieme al nuovo lui. Dopo di che, al termine dell’estate, la Hunziker ha dichiarato di essere tornata single.

…e lui riservato

Tomaso, invece, da quanto si era conclusa la storia d’amore con Michelle, è stato lontano dal mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, anche l’imprenditore è ricaduto nella spirale dei riflettori e della fama pubblica, con notizie scandalose di presunte nuove fiamme. Trussardi, quindi, ha deciso di dipanare ogni dubbio.

Trussardi in compagnia di una bionda

Qualche mese fa, Tomaso ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, ricevendo molti like e commenti postivi dai suoi fan: “Quanto sei speciale…uomo umile, serio, riservato, elegante.” La suddetta foto mostra Trussardi che abbraccia una persona della quale, però, non si vede il viso. Quest’ultima indossa un cappello e l’unica cosa che si può notare sono i suoi lunghi capelli biondi che fanno venire in mente la sua ex moglie.

Tomaso è un papà innamorato

Infatti, Trussardi stringe fra le braccia sua figlia Celeste, dimostrando di essere un padre amorevole e sempre presente per le figlie avute con Michelle, Sole e Celeste, che assomigliano molto alla loro mamma. Quando si tratta della sua famiglia, Tomaso fa sempre unno strappo alla regola della sua riservatezza e privacy ed è più flessibile nel mostrarsi in pubblico con loro.

Il presunto (e smentito) flirt di Trussardi

Inoltre, Trussardi si è visto costretto a smentire una falsa notizia che riguarda la sua sfera privata. Alcuni tabloid avevano fatto intendere che l’imprenditore avesse un flirt con la stilista Naomi Michelini, nipote ed assistente di Elisabetta Franchi.

Dopo la verità detta da Tomaso Trussardi, anche Naomi si è sentita in dovere di specificare e chiarire i fatti: “Non lo conosco neppure così bene…Trussardi è un buon amico di mia zia, già da prima che il matrimonio con Hunziker finisse.”