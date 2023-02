Nino D’Angelo ha un patrimonio a tanti zeri da far girare la testa | INCREDIBILE

Il ben noto cantante partenopeo Nino D’Angelo ha accumulato una fortuna grazie ai suoi svariati lavori svolti durante la sua carriera. Scopriamo a quanto ammonta la sua ricchezza.

Gaetano D’Angelo, detto Nino, è nato a Napoli il 21 giugno 1957 ed è uno dei cantanti italiani più amati di sempre, da diverse generazioni di fan. Sebbene il pubblico del Bel Paese sia cambiato nel tempo, e con loro anche i gusti musicali, certi artisti del passato diventano attualissimi anche tra i più giovani.

Come è accaduto proprio a Nino D’Angelo che, ancora oggi, viene ascoltato da una vasta gamma di pubblico italiano, che spazia dalle età più mature a quelle più fresche.

I ruoli di Nino D’Angelo

La lunga carriera di D’Angelo si è sviluppata su più livelli: dall’essere un attore a ricoprire il ruolo di regista; dal vestire i panni di sceneggiatore fino ad essere un cantautore amatissimo dagli italiani.

Questi numerosi ruoli gli hanno permesso di crearsi una carriera epocale, caratterizzata non solo dal suo talento ma anche dalla sua iconica immagine: il famoso caschetto biondo che ha portato per diversi anni.

Grazie alla sua straordinaria bravura, Nino è stato in grado di contribuire ad una grossa fetta di storia dell’Italia. Dunque, domandarsi a quanto ammonta il suo patrimonio è più che lecito.

Il patrimonio di D’Angelo

Sapendo le numerose produzioni del cantante partenopeo, possiamo immaginare quanti zeri abbia il suo conto in banca. Purtroppo, però, come succede spesso, non è facile arrivare alla cifra esatta dell’artista, perché i diversi contratti e dovuti guadagni sono decisi sempre in privato.

A meno che non sia la celebrità in prima persona a rivelare a quanto ammonta il suo patrimonio, è praticamente impossibile conoscere la cifra con certezza. Senza ombra di dubbio, però, l’enorme successo riscontrato dagli svariati lavori svolti da Nino D’Angelo, gli hanno permesso di racimolare un bel po’ di soldi.

I successi di Nino

L’artista napoletano ha venduto, in tutta la sua carriera musicale, circa 5 milioni di dischi, guadagnando molto anche grazie ai suoi concerti. Questi eventi musicali pubblici, inoltre, non sono stati eseguiti solamente in Italia, ma anche all’estero, incrementando, così, il suo bottino.

In aggiunta, D’Angelo ha anche pubblicato alcun video su YouTube e grazie alle numerose visualizzazioni ha potuto guadagnare ancora di più. Non si conosce la cifra esatta delle sue ricchezze, però è risaputo che Nino ha anche una villa di proprietà a Napoli.

Denaro sì, ma non solo…

Dunque, Nino D’Angelo è un artista a tuttotondo, che è stato in grado di deliziare gli occhi e le orecchie di numerose generazioni di italiani. Grazie a questo enorme successo, ha potuto racimolare un bel gruzzoletto; anche se non si conosce la cifra esatta si parla di numeri da svenimento.

Soldi a parte, l’amore e la stima dei suoi fan e delle persone con cui ha collaborato aiutano D’Angelo a capire quanto sia apprezzata la sua arte e la sua persona.