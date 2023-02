Claudia Gerini, la malattia che la perseguita | I dolori sono fortissimi

Claudia Gerini è una delle attrici più importanti del panorama italiano cinematografico. La donna è sulla cresta dell’onda da tantissimi anni partecipando a film di grande successo. Ma c’è qualcosa di personale che ancora non sapete su di lei.

E’ praticamente impossibile non conoscere Claudia Gerini, attrice italiana di successo italiano con una lunga carriera alle spalle. La donna ha iniziato giovanissima quando ha partecipato al programma cult Non è la Rai ideato da un suo storico compagno di ben quarant’anni più grande di lei Gianni Boncompagni. Da quel momento in poi il lavoro in televisione ha preso piede fino ad approdare al cinema.

Un film in particolare ha instradato la Gerini verso il percorso nell’intrattenimento: “Viaggio di nozze” di Carlo Verdone che l’ha scelta per interpretare Enza Sessa. Dal lancio a Non è La Rai, trasmissione di culto che ha portato sul piccolo schermo personaggi come Ambra Angiolini, Lucia Ocone e Sabrina Impacciatore, per la Gerini sono cambiate tante cose e sicuramente in meglio.

La sua bellezza è innegabile così come la sua sensualità ed eleganza ma quello per cui viene più apprezzato della donna è il suo talento nella recitazione che le ha permesso di spaziare in ruoli drammatici e comici ma di ritagliarsi uno spazio innegabile tra l’olimpo delle star del cinema.

La sua vita sentimentale è stata caratterizzata, come tutti d’altronde, da alti e bassi, con frequentazioni ora più importanti o meno. Intanto, la donna è stata sposata dal 2004 al 2006 con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli con il quale ha avuto una figlia Rosa prima della sua relazione più lunga e significativa quella con Federico Zampaglione con il quale ha avuto l’altra sua figlia Linda.

L’unione con il cantante dei Tiromancino è durata dal 2004 fino al 2026 quando i due hanno deciso di riprendere strade diverse ma di continuare a comportarsi come una famiglia per il bene della figlia. Non è inusuale, infatti, vederli tutti insieme anche dopo la separazione, felici anche durante le occasioni ufficiali. Claudia Gerini, però, nasconde un problema di salute che l’ha condizionata per tutta la vita mettendola e non poco in difficoltà.

La malattia di Claudia Gerini

L’attrice nonostante si mostra sempre al top ha attraversato non poche difficoltà anche per alcuni problemi di salute che non le rendono la vita semplice. Stiamo parlando di una brutta intolleranza al lattosio che non le permette di avere un’alimentazione come tutti gli altri oltre che provocarle forti dolori alla pancia e allo stomaco.

Fortunatamente, però, la sua non è un’allergia grave per cui qualche volte può permettersi qualche sgarro anche se è sempre importante per l’attrice stare attenta per evitare di incorrere in problematiche più gravi.