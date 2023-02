“L’inizio del baratro…” Ambra Angiolini straziante | Il dramma ha colpito la sua famiglia

Ambra Angiolini si confessa in una candida intervista al Corriere della Sera. La donna parla di un dramma incredibile che ha colpito molto la sua famiglia. L’attrice si racconta a cuore aperto e la storia strappa il cuore. Ecco cosa ha dichiarato.

Ambra Angiolini è sicuramente una star dello spettacolo italiano, importante attrice e ultima giudice di X Factor. L’Angiolini ha iniziato sul piccolo schermo come ragazza di Non è la Rai con Gianni Bomcompagni diventando una vera e propria icona degli anni ’90.

La sua canzone “T’appartengo” era una hit di grande successo ma che ancora adesso trova tantissimi fan in giro per l’italia. Ambra dopo l’incredibile fama che l’ha investita durante il periodo di Non è la Rai ha saputo costruire una nuova carriera studiando recitazione e teatro.

Infatti, ha esordito sul grande schermo nel film di Ferzan Ozpetek Saturno Contro stupendo tutti con la sua interpretazione. Da lì in poi, il suo percorso nel cinema ha preso completamente il via grazie all’interpretazione di ruoli in film di grande importanza come Immaturi, Ti ricordi di me? o 7 minuti per citarne alcuni.

La vita di Ambra Angiolini è sotto i riflettori da trent’anni compreso anche l’aspetto sentimentale e privato. La donna è stata compagna per oltre tredici anni del cantante Francesco Renga con il quale ha avuto due figli Jolanda e Leonardo. Sebbene la lo storia sia finita i due sono rimasti in ottimi rapporti e tutt’ora costituiscono una bellissima famiglia anche se non sono una coppia.

L’Angiolini, intanto, ha avuto un’altra storia importantissima conclusasi però in malo modo: quella con l’allenatore Massimiliano Allegri. I due sono stati insieme per circa cinque anni, convivendo tra Torino e Milano. All’epoca dell’unione sembrava che Allegri ed Ambra si sarebbero sposati ma così non è stato.

Purtroppo, l’amore è terminato nel 2021 lasciando Ambra così distrutta da affrontare una terapia lunga un anno. Si vocifera, infatti, che Allegri l’avesse tradita più volte e la scoperta delle sue storie parallele l’avrebbe fatta soffrire moltissimo. Al Corriere della Sera, l’attrice ha fatto delle confessioni scioccanti sul suo passato parlando di un dei più brutti periodi della sua vita.

Le dichiarazioni di Ambra Angiolini

La donna sempre molto onesta durante le sue interviste proprio al Corriere della Sera ha dichiarato a proposito di un duro momento nella sua vita: “Inverno 2011. Forse 2012. Stavo facendo un lavoro importante e iniziai a sentire che avevo paura di tutto. Di fare le scale, di prendere l’ascensore.

Poi l’aereo e il treno. Infine, quando anche il bagno è diventato un luogo inquietante, mi sono detta: il raggio della vita si sta stringendo troppo”. E ancora: “Le paure stavano dominando la mia vita.

E quando succede così è l’inizio del baratro. Poi una mattina tutto è crollato. Mia figlia Jolanda si sveglia, deve andare all’asilo e mi chiede: mamma mi aiuti a vestirmi? Io realizzo che è la cosa più difficile da fare. Vado nell’altra stanza, mi metto a piangere per un’ora. Quella mattina ho capito che dovevo ricominciare”.

Ed Ambra, nonostante le difficoltà, ha ricominciato diventando la donna forte e risoluta che è tutt’ora.