Can Yaman non si nasconde più | Il gesto nei confronti di Diletta Leotta cambia ogni cosa

Un gesto di Can Yaman potrebbe svoltare nuovamente la vita sentimentale di Diletta Leotta e cambiare il rapporto costruito con Loris Karius. Gli amanti delle storie d’amore travagliate saranno entusiasti, ecco cosa sta succedendo.

Can Yaman, il messaggio tra le righe

Sappiamo che Diletta Leotta dopo aver chiuso la storia con Can Yaman non ha perso tempo e ora è in una relazione amorosa con il portiere Loris Karius.

Il rapporto con l’attore turco aveva fatto sognare tutti: i due formavano una bellissima coppia e sembravano essere molto affiatati. Per questo la loro relazione è giunta a termine nello scompiglio dell’opinione pubblica, che li reputava già una coppia fissa e ben solida.

La bellissima giornalista di DAZN non ha certo problemi in materia di uomini e sono passati pochi mesi prima che ne conquistasse un altro. O meglio, prima che scegliesse a un altro uomo di donarle il suo cuore.

Questa volta si tratta di Lorsi Karius, l’ex estremo difensore del Newcastle United. Un amore nato sul campo da calcio che prosegue a gonfie vele.

Tutto sarebbe cominciato con un colpo di fulmine: dopo che alcuni amici in comune li avevano fatti incontrare, Karius – affascinato dalla Leotta – ha preso un areo con destinazione Milano per rivederla. Poi, la presentatrice ha ricambiato il gesto volando in Inghilterra per Halloween.

Quello tra i due sembra essere un rapporto vero, che mette le basi per un futuro. Anche se, negli ultimi giorni, quel gesto di Can Yaman potrebbe cambiare ogni cosa…

Secondo il settimanale Chi di Alfonso Signorini, il 2023 segnerà una svolta nel loro rapporto: Karius è già stato in Sicilia, la terra d’origine di Diletta, dove ha conosciuto la sua famiglia. Dopo le feste natalizie i due hanno trascorso qualche giorno a Cannes.

Insomma, sembra che la loro storia d’amore prosegua davvero a gonfie vele e che abbia ricevuto l’approvazione della famiglia. Ma andiamo a scoprire cosa ha fatto Can Yaman in questi giorni.

Sappiamo che Diletta e Can hanno avuto una storia d’amore che ha fatto sognare tutta Italia. Alla fine, per via di divergenze, hanno deciso di lasciarsi.

Diletta si è rifatta una vita e ha trovato un nuovo uomo: solo qualche giorno fa i due fidanzati hanno condiviso una foto sui social che li ritrae insieme, abbracciati e innamorati. I fan sono impazziti di gioia e la foto ha ricevuto mezzo milione di like, con annessi commenti.

La svolta nella vita di Diletta Leotta

Tra i cuoricini di apprezzamento spunta anche uno particolare, proprio quello di Can Yaman. Insomma, l’attore turco con questo gesto ha voluto mostrare la sua approvazione e probabilmente è stato un modo carino per posare l’ascia di guerra. Nessun rancore, quindi, tra i due ex. Chissà quando Can Yaman ci delizierà con una nuova storia d’amore.