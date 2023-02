Cosa faceva Chef Rubio prima di essere cuoco? | Il suo passato è scioccante! Una vita parallela

Chef Rubio, celebre cuoco star della televisione, ha un passato davvero fuori dalle righe e la sua storia vi stupirà! Prima della tv il cuoco aveva tutt’altra vita. Vediamo meglio il trascorso incredibile di uno degli chef più amati d’Italia!

Chef Rubio, grazie ai suoi irriverenti programmi, è diventato una vera e propria star della televisione. Il cuoco è celebre per la sua schiettezza ed ironia oltre che per proporre un tipo di cucina molto popolare, gustosa e poco elaborata. “Unti e Bisunti” e “Camionisti in trattoria” sono due delle trasmissioni più importanti e famose da lui condotte grazie alle quali Chef Rubio è diventato un personaggio molto virale anche sui social.

In onda su Food Network Camionisti in trattoria, ad esempio, è un reality all’interno del quale Rubio si ritorna a girare per l’Italia alla ricerca delle trattorie più buone in compagnia di coloro che le frequentano molto spesso a causa del loro lavoro: proprio i camionisti.

Star del canale DMAX, Chef Rubio all’anagrafe Gabriele Rubini ha un passato abbastanza sconvolgente, ben diverso dal suo lavoro attuale.

Il passato di Chef Rubio

Gabriele Rubini prima di essere un cuoco di successo ha avuto una carriera brillante nello sport: l’uomo ha praticato il rugby anche in leghe molto importanti. Gabriele ha iniziato giovanissimo con il rugby ma la cosa si è fatta davvero seria quando nel 2002 ha esordito in Super 10 con il Parma. Nella stagione 2004-2005 ha giocato per il Rugby Roma collezionando circa 12 presenze totali in serie A.

Ecco che ha attirato, così, l’interesse delle squadre estere venendo chiamato in Nuova Zelanda per il Poneke RFC, un club della provincia rugbista di Wellington. Ed è in questa occasione che per mantenersi ha deciso di lavorare in un ristorante scoprendo una passione nascosta per la cucina.

Ma ancora per un po’ di tempo Rubio ha mantenuto aperte le due strade: infatti, una volta tornato in Italia nel 2007, Gabriele è stato ingaggiato dal Rovigo in Super 10 fino ad arrivare in Serie A nel 2008. L’uomo ha poi giocato anche per la Lazio in Eccellenza ma ha dovuto necessariamente sospendere la sua carriera sportiva a causa di un infortunio al legamento crociato.

Tuttavia, Rubini è stato abbastanza lungimirante, infatti, proprio l’anno prima era riuscito a diplomarsi come Chef Internazionale di Cucina italiana presso la Scuola di Gualtiero Marchesi.

Da quel momento in poi, ha dato inizio ad un percorso nell’arte culinaria molto prolifico ed innovativo, rinnovando, non di poco, il concetto di “Cucina semplice” e proponendo delle trasmissioni innovative.