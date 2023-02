Perché è così ricco? Il segreto di Tommaso Zorzi | Tutto merito di…

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto la sua condizione più che agiata, né al Grande Fratello VIP del 2021, dal quale è uscito vincitore, né sui social, mentre si gode la ricchezza e il lusso.

Conduttore, personaggio televisivo e opinionista, Tommaso Zorzi ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua spontaneità e simpatia. Nato nel 1995 a Milano, è diventato famoso dopo aver partecipato al docu-reality Riccanza di MTV. Ha partecipato a tutte le edizioni del programma, tanto era stato apprezzato dal pubblico.

Dopo questa esperienza è sbarcato in Mediaset per condurre Adoro!, il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa con Giulia Salemi. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato Siamo tutti bravi coi fidanzati degli altri. L’anno successivo è stato opinionista de L’isola dei famosi su Canale 5.

Tommaso Zorzi è ricco perché…

Di certo Tommaso Zorzi ha saputo ritagliarsi il suo posto in televisione grazie alla sua simpatia, ma visto che tutto è cominciato da Riccanza qualcuno si è chiesto come mai è diventato parte di quel programma. L’opinionista infatti è sempre stato molto ricco, ma non per merito suo: il suo patrimonio deriva da una famiglia molto agiata.

Sono infatti i genitori di Zorzi quelli davvero ricchi, che hanno costruito la loro fortuna negli anni. L’opinionista non lo ha mai nascosto, ma in pochi sanno di cosa si occupano di preciso i genitori, che sono rimasti sempre in disparte, senza farsi notare. Al contrario del figlio non amano molto i riflettori.

Il ragazzo è abituato a vivere nella ricchezza e non si è mai “vergognato” di raccontarlo agli altri. Insieme a sua sorella Gaia, è uno dei ragazzi più ricchi d’Italia, proprio grazie all’enorme patrimonio che vanta la sua famiglia.

Ma chi sono i genitori dell’opinionista? Si chiamano Lorenzo e Armanda e non indovinerete mai di cosa si occupano. I due sono divorziati e Zorzi ha ammesso di aver sofferto molto per questa cosa. Il ragazzo ha anche raccontato che dopo il divorzio vede pochissimo suo padre, e questo lo rende molto triste.

Il rapporto con la madre

È invece molto legato alla madre: i due hanno un bellissimo rapporto, anche se Zorzi rimpiange di non esserle stato più vicino in alcuni momenti, soprattutto durante il divorzio. Comunque ora i due hanno chiarito le incomprensioni e il ragazzo è sicuramente più sereno.

Il padre di Tommaso si occupa di informatica ed è Digital & Innovation Senior Manager presso Mondora; sua madre invece è una dietologa. Grazie a questi due lavori, la coppia è riuscita a regalare una vita molto agiata ai figli.