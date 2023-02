Bianca Berlinguer, cenetta in dolce compagnia: retroscena privato lui famosissimo | FOTO

La ben nota conduttrice televisiva è stata pizzicata mentre si gustava una cenetta in dolce compagnia. Lui è famosissimo!

Cartabianca è un programma televisivo condotto da Bianca Berlinguer e in onda ogni martedì sera su Rai3. Al fianco dell’amatissima presentatrice tv c’è anche Mauro Corona, suo collega e amico. I fan della trasmissione non vedono l’ora di assistere ai tanti siparietti tragicomici che mettono in scena Bianca e Mauro.

I due, infatti, oltre ad essere colleghi, sono anche amici di vecchia data e insieme rendono frizzante ed emozionante ogni puntata di Cartabianca. Sia la Berlinguer che Corona hanno molte volte ammesso la loro profonda amicizia e spesso sono anche stati visti insieme fuori dagli studi del programma tv.

Mauro è una delle colonne portanti di Cartabianca, dove intrattiene il pubblico e la stessa padrona di casa con i suoi racconti e le sue avventure vissute sia come alpinista che come scrittore. Infatti, Corona ha pubblicato diversi libri grazie ai quali ha potuto narrare le sue varie esperienze di vita vissute fino ad oggi.

Il meritato relax e la foto rivelatrice

Bianca ha postato sul suo profilo social di Instagram un foto che la ritrae in compagnia dell’amico e collega Mauro durante una cenetta squisita. I due sono sempre stati ottimi amici di lunga data e non è certo la prima volta che i fan del duo li vedono intrattenersi assieme anche a telecamere spente e fuori dagli studi di Cartabianca. La foto mostra come sia Bianca che Mauro siano felici della reciproca compagnia e lieti del loro momento di relax dietro le telecamere televisive.

Il post pubblicato dalla Berlinguer ha ottenuto moltissimi like e commenti che dimostrano come i suoi follower e fan la stimino tanto e siano così felici per lei e per il suo amico Mauro. I commenti che si possono leggere sotto alla foto sono tanti e tra questi ci sono frasi del tipo: “La coppia più bella del mondo”, “Siete eccezionali”, “Vi adoro da sempre. Non mi perdo mai una puntata” e “E’ bellissimo vedervi sorridenti”.

Bianca & Mauro: più che colleghi

Bianca è molto attiva sul suo profilo social e infatti non perde mai occasione di pubblicare foto o video che aggiornino i suoi numerosissimi follower (più di 17 mila) della sua vita quotidiana, sia privata che lavorativa.

I fan di Cartabianca non vedono l’ora di guardare il programma condotto da Bianca Berlinguer, spalleggiata dall’amico Mauro Corona, e di assistere ai loro consueti siparietti tragicomici.