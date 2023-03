Luci rosse: bannato il video spinto, scandalo per Maria De Filippi | VIDEO

Il ben noto talent di Canale5 è famoso anche per le storia d’amore nate tra i concorrenti. Ma non bisogna mai oltrepassare i limiti.

All’interno delle mura della scuola di ballo più nota d’Italia, ovvero Amici di Maria De Filippi, non è una rarità che tra i giovani concorrenti scoppi l’amore e la passione. Tra le gioie e i dolori condivisi 24 ore su 24, alcuni cantanti e ballerini si avvicinano e diventano più intimi.

Chi segue questa trasmissione sa che, tra gli amori sbocciati nell’accademia di ballo, ci sono quelli vissuti tra Megan e Gianmarco, Mattia e Maddalena, Piccolo G e Federica e Wax e Claudia. Oltre agli scandali romantici, la scuola è finita sui giornali anche per questioni più gravose.

L’ultimo risale a Capodanno, quando alcuni ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere in atti poco dignitosi e molto gravi e sono stati eliminati due concorrenti, ovvero Tommy Dali e Valeria. Tuttavia, è rientrato nella scuola di ballo Cricca, eliminato in precedenza.

Il racconto di Cricca riguardo il suo amore finito fuori dalla scuola di Amici

Cricca ha rivelato ai suoi amici che cosa è successo con la sua ragazza quando è uscito dalla scuola di ballo: “Mi dice ‘voglio stare con te’. Poi, la mattina dopo però, mi guarda e mi fa ‘Dobbiamo parlare. Chiariamo questa situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Quindi niente, quindi poi abbiamo parlato. Lei mi ha detto: ‘E’ cambiato qualcosa? Ti interesso ancora come prima?’ E io non potevo dirle di sì. Anche lei mi ha detto così”.

E poi ha aggiunto, concludendo: “Comunque era da settembre che non ci vedevamo. Ci sentivamo dieci minuti al giorno come voi sentite i vostri genitori i vostri cari. Quindi lì lei mi ha detto ‘mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita di nuovo. E quindi voglio che siamo convinti tutti e due’. Io le ho detto ‘allora stoppiamola qui. Non ha senso andare avanti”.

Nuovo amore per Cricca all’interno della scuola di ballo di Amici?

Finita la relazione con la sua ragazza, adesso Cricca è libero di guardarsi attorno per vedere se c’è un’altra possibilità d’amore per lui. E la trova grazie ad Isobel, una delle ballerine della scuola. Sul web c’è anche il video che mostra i due giovani in atteggiamenti intimi.

Durante il daytime, mentre gli altri concorrenti discutono e passano il tempo, si può notare che sullo sfondo ci sono Cricca ed Isobel che si scambiano effusioni romantiche sul divano. I due sono così affiatati che il video è stato censurato. Nella scuola di ballo di Amici può succedere di tutto.