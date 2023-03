Isola dei Famosi: confermato cast eccezionale tra naufraghi ed opinionisti | L’attesa aumenta

Il più duro reality show di Canale5 sta prendendo forma e il cast è al completo. Ospiti pazzeschi e una Blasi molto carica.

Il pubblico di Canale5 non vede l’ora di vedere iniziare la nuova edizione del reality show più tosto di sempre, ovvero l’Isola dei Famosi. Al timone del programma ci sarà, come sempre ormai, l’amata conduttrice romana Ilary Blasi e la trasmissione prenderà il largo il 17 aprile prossimo.

Il cast di quest’anno è composto da molti personaggi noti e stimati e tra quelli già resi pubblici abbiamo il giornalista Alessandro Cecchi Paone con il compagno, l’avvocato di Ilona Staller, l’ex suora Cristina Scuccia e l’ex modella Pamela Camassa.

Poco tempo fa sono stati resi noti altri cinque nomi di futuri naufraghi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, sembra che il cast scelto dalla conduttrice sarà sensazionale e vedrà diversi personaggi famosi interagire tra loro.

I nuovi cinque naufraghi confermati per l’Isola

Nel nuovo cast abbiamo Fiore Argento, la sorella dell’attrice e regista Asia Argento, figlia del maestro dell’horror Dario Argento. Anche Fiore è stata un’attrice, ma poi si è spostata nel mondo della moda, diventando un’affermata stilista. Tra i naufraghi vedremo anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca che adesso è uno dei concorrenti del GFVIP7.

Inoltre, avremo anche Annie Mazzola e Paolo Noise, due speaker radiofonici rispettivamente di Tutto Bene a 105 e lo Zoo di 105. Per concludere, ci sarà anche la modella brasiliana Helena Prestes che ha partecipato a Pechino Express 2022 assieme all’amica Nikita Pelizon, ora concorrente nella casa del GFVIP7.

Novità sugli opinionisti e sul possibile inviato in Honduras

In questa nuova edizione del reality show più tosto di Mediaset vedremo molte novità e la timoniera Blasi non si è fatta mancare nulla né tra i naufraghi e tantomeno tra gli opinionisti seduti con lei in studio. Infatti, accanto a Ilary ci saranno Vladimir Luxuria, come l’anno scorso, ed Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino presente nella scorsa edizione.

Tuttavia, ci sono ancora dei dubbi su chi sarà l’inviato speciale in Honduras, dal momento che Ilary Blasi ha avuto degli attriti non indifferenti con il precedente inviato, ovvero Alvin. Ancora non si sa con certezza chi potrà prendere il posto del dj, ma è saltato fuori un nome papabile per il posto, ovvero il conduttore televisivo Paolo Ciavarro. Attendiamo con impazienza le future conferme da parte di Ilary Blasi.