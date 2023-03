Oroscopo marzo | Allarme rosso: la sfortuna bussa alla porta di 3 segni zodiacali, ecco quali

Tre segni dello zodiaco devono tenere l’attenzione alta a partire dall’1 marzo perché saranno colpiti dalla sfortuna.

Marzo è alle porte ma per tre segni dello zodiaco potrebbe prendere una brutta piega se non arrivano preparati. Essi potrebbero vivere un periodo negativo legato a difficoltà economiche o problemi di cuore. Ecco quali sono.

La sfortuna è un concetto complesso ma affascinante che in qualche modo influenza anche i più restii. Tutti vorrebbero che le cose andassero per il meglio e se ci fosse un segreto per assicurare la realizzazione dei propri desideri, chiunque se ne servirebbe.

L’oroscopo e il nostro segno zodiacale possono aiutarci ad affrontare con più sicurezza le difficoltà che ci presenta davanti il futuro. Ovviamente l’astrologia non è in grado di presentare soluzioni concrete, ma può certamente prepararci al nostro avvenire, aiutandoci a decifrarlo.

La sfortuna nello zodiaco

Anche nello zodiaco esiste il concetto di sfortuna, che viene associato ad alcuni segni zodiacali per certi mesi dell’anno. Secondo l’astrologia, la fortuna e viceversa sono influenzati dalla posizione dei pianeti al momento della nascita. Per scoprire come abitavano l’universo, basta fare il cosiddetto Tema Natale.

Tornando a parlare del futuro prossimo, tre segni in particolare dovranno stare attenti al mese di marzo, che potrebbe portare risvolti non sempre piacevoli nella propria quotidianità. Secondo l’astrologia, Ariete, Vergine e Scorpione saranno i segni che potrebbero affrontare alcune difficoltà durante questo mese.

Ariete, Vergine e Scorpione: come prepararsi al mese di marzo

Il segno dell’Ariete potrebbe riscontrare problemi sul lavoro. Il mese si prospetta pieno di tensioni: diverse situazioni ti potrebbero mettere sotto stress, ma tu non mollare. Potrebbe essere difficile trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, a cui si aggiungono diatribe tra colleghi o con il partner.

Un altro segno che deve tenere alta l’attenzione è quello della Vergine. I nati a cavallo tra agosto e settembre potrebbero vivere una fase di incertezza e confusione soprattutto in ambito emotivo. Problemi di cuore bussano alla vostra porta e potrebbe rivelarsi difficile capire i propri sentimenti e quelli del partner. Sul fronte delle finanze, una spesa imprevista potrebbe ribaltare i vostri piani. Un consiglio: risparmiate.

Il segno dello Scorpione, infine, si prepari ad affrontare un periodo complesso emotivamente. Durante il mese di marzo potreste riscontrare difficoltà a governare le vostre emozioni e questo potrebbe portare a scontrarsi con persone a cui si tiene. Tirate un bel respiro e cercate di ragionare razionalmente. In questo periodo cercate chiarezza, ma le risposte potrebbero tardare ad arrivare.