Giulia De Lellis, per lei la sentenza è drastica: vendetta | Salta fuori la chat

L’influencer e l’ex tronista Damante si stanno frequentando di nuovo. Che cosa ne pensano i rispettivi compagni?

Il mondo del gossip è inondato dalle recenti notizie riguardo una possibile crisi nella coppia formata da Giulia De Lellis e Carlo Beretta e la fine della relazione tra Andrea Damante ed Elisa Visari. L’artefice di questi succulenti gossip è Fabrizio Corona, alias l’ex re ei paparazzi. Corona ha affermato che molte altre notizie riguardanti questi tradimenti amorosi verranno pubblicate venerdì prossimo sul settimanale Chi.

Sono diverse settimane ormai che Damante e la Visari non escono più pubblicamente insieme e si è arrivati a presupporre che la loro storia d’amore sia arrivata alla fine. La ragione dietro a questa rottura si potrebbe trovare in un terzo incomodo e Fabrizio Corona ha rivelato i primi dettagli sconvolgenti della vicenda.

Corona, in questi giorni, ha sganciato una bomba su questi giovani amanti, dichiarando di aver ottenuto delle informazioni pericolose riguardo Damante e la De Lellis. Sembra che la ragazza di Andrea, Elisa, avrebbe scoperto delle chat compromettenti tra lui e Giulia. Inoltre, il dj era stato colto in flagrante dalla stessa De Lellis anni fa proprio in questo esatto modo. Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

La vendetta di Elisa Visari

Seguendo sempre questo filo conduttore di rumors, la Visari sembra aver deciso di vendicarsi per questi messaggi segreti. Sembra che Elisa si sia infuriata a tal punto da pendere una decisione drastica ma necessaria: inviare queste chat tra Giulia ed Andrea al fidanzato di lei, ovvero Carlo Beretta.

Quest’ultimo, dopo aver scoperto questi messaggi segreti che, molto probabilmente, contengono parole e frasi compromettenti per le rispettive parti coinvolte, avrebbe preso l’inaspettata ed aggressiva ma, forse, necessaria decisione di cacciare fuori di casa la De Lellis.

Ma come stanno veramente le cose?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno insieme da diverso tempo ormai e quindi se tutta questa situazione fosse vera, sarebbe un vero peccato rovinare una relazione così duratura. Se l’influencer si fosse riavvicinante veramente a Damante, la notizia avrebbe dell’assurdo, ricordando i loro precedenti. Per lei la sentenza sarebbe drastica.

Nel mentre, bisogna sottolineare che in una recente storia pubblicata da Giulia De Lellis sul suo profilo di Instagram è stato taggato anche il suo fidanzato Carlo Beretta. Dunque, la domanda sorge spontanea: che cosa sta realmente accadendo tra Giulia, Andrea, Elisa e Carlo? Sarà tutto vero o è solo un modo per ottenere più visibilità dal pubblico italiano? Presto avremo altri scoop e, forse, faremo più chiarezza.