Maria De Filippi abbraccia quell’altro uomo “un po’ troppo” | Scoppiano polemiche

Al funerale di Maurizio non è sfuggito un dettaglio che riguarda Maria De Filippi. Un suo particolare gesto ha generato polemiche.

Lunedì 27 febbraio migliaia di persone tra fan e personaggi celebri hanno dato l’ultimo saluto al grande Maurizio Costanzo in occasione del suo funerale nella Chiesa degli Artisti. L’evento è stato seguito da moltissima gente anche da casa sintonizzata sui vari canali che hanno trasmesso in diretta la messa e le dolci parole riservate dai suoi celebri vip per ricordarlo. Il funerale è stato davvero emozionante per tutti ma soprattutto per sua moglie, la conduttrice Maria De Filippi che insieme al loro figlio Gabriele, si è lasciata andare ad un pianto sommesso.

D’altronde, la scomparsa di Maurizio ha lasciato attoniti tutti nonostante il giornalista e presentatore avesse un’età avanzata. I suoi programmi sono diventati assoluti cult come Buona Domenica o il noto “Maurizio Costanzo Show” in onda per ben oltre quarant’anni diventando il talk show più longevo della storia italiana. Pilastro di entrambe le reti televisive, le telecamere di Mediaset e Rai erano presenti alla funzione per celebrare il grande personaggio.

Tante anche le personalità presenti al funerale tra grandi amici di Costanzo, conduttrici, showgirl e presentatori: tutti accomunati dai consigli che Maurizio ha sempre dato loro, offrendo un prezioso aiuto in un mondo davvero complicato come quello dell’intrattenimento.

La presenza di Piersilvio Berlusconi e l’abbraccio con Maria De Filippi

In quanto eminenza delle reti Mediaset durante il funerale non è passata inosservata la presenza anche di celebri imprenditori come quella di Piersilvio Berlusconi, patron della rete del Biscione. L’uomo era molto legato a Costanzo e ancora adesso intrattiene un rapporto strettissimo con Maria De Filippi. A testimonianza di ciò il fatto che proprio il direttore si è seduto vicino alla conduttrice al funerale dando forte sostegno a lei e a suo figlio Gabriele. Anche lui è sicuramente uno degli uomini importanti nella vita della De Filippi.

Un dettaglio non è passato inosservato soprattutto agli occhi attenti delle telecamere Rai. Stiamo parlando dell’abbraccio lungo ed intenso scambiato tra Piersilvio Berlusconi e Maria De Filippi, un gesto che dimostra un legame intenso ma che ha generato inspiegabilmente polemiche, per alcuni si sono abbracciati ‘un po’ troppo’. Se la Rai mentre trasmetteva in diretta la funzione è riuscita ad immortalare vari momenti salienti, la ripresa televisiva della Mediaset è stata interrotta da alcuni scatti pubblicitari.

Le parole di Silvia Toffanin a Verissimo

Il palinsesto Mediaset per i funerali di Costanzo ha previsto la messa in onda dell’evento in diretta su Canale 5 in uno speciale Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tutto è filato liscio almeno fino a quando una pubblicità ha sospeso il flusso del racconto e per questo la Toffanin ha dovuto recuperare in differita gli eventi per mostrare al suo pubblico il lungo abbraccio e la vicinanza tra Piersilvio Berlusconi e la De Filippi.

“Ora è appena arrivata Maria De Filippi, che ha lungamente abbracciato Pier Silvio. La conduttrice è arrivata in chiesa al fianco del figlio Gabriele. Costanzo è stata una persona che ha dato tanto, è una giornata molto triste perché per noi è stato un maestro e un amico”. Ha raccontato la Toffanin mentre scorrevano le immagini della triste celebrazione in onore di Maurizio. Una notizia dura per chi come lei ed il suo compagno Piersilvio lo hanno sempre apprezzato e seguito.