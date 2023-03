Elisabetta Canalis: addio Brian Perri, paparazzata col nuovo amore | Giovanissimo

Elisabetta Canalis dimentica Brian Perri e ritrova l’amore: la nuova fiamma della showgirl è un ragazzo bellissimo e molto giovane.

Dopo il divorzio con Brian Perri, Elisabetta Canalis è pronta a rimettersi in gioco e ritrovare l’amore, e sembra esserci già riuscita: la showgirl è stata beccata insieme a un bel giovane che sta già sta facendo sognare tutti. Dopo voci mai confermate che giravano ormai da mesi, pare proprio che la coppia sia giunta alla fine della relazione e i due si siano detti addio.

I due si erano incontrati a una festa nel 2013 ed era subito scattato il colpo di fulmine. L’ex velina viveva negli Stati Uniti e aveva concluso da poco la sua storia con George Clooney quando ha incontrato Perri e ha deciso di iniziare una relazione con lui. Si sono sposati nel 2014 e un anno dopo è nata Skyler Eva. Per i due, che avevano dovuto affrontare un aborto un anno prima, è stata una notizia meravigliosa.

Sembra proprio che ora, dopo quasi 9 anni di matrimonio, i due siano in profonda crisi. Le voci si sono fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni, e a conferma della vicenda ci sarebbero alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi che ritraggono l’ex velina insieme a un nuovo uomo, un giovane davvero bello e molto conosciuto.

Elisabetta Canalis: da velina a conduttrice

L’abbiamo conosciuta come velina nel 1999, in coppia con Maddalena Corvaglia, ed è rimasta in Striscia la notizia fino al 2002. Nel 2003 diventa valletta del programma sportivo Controcampo e poi entra nel cast della serie Carabinieri per la terza e quarta stagione.

Nel 2007 è stata ospite fissa di Mai dire Martedì, e nello stesso anno ha condotto il Festivalbar. Nel 2008 ha co-condotto Artù insieme a Gene Gnocchi. Nel 2011 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, affiancando Gianni Morandi.

Addio Brian Perri! Ora c’è lui

Dopo anni di silenzio, l’ex velina torna protagonista del gossip per la fine della sua relazione con Brian Perri. Ormai la notizia è praticamente confermata e si attendono solo spiegazioni dalle due parti, se mai ci saranno. Nel frattempo la conduttrice si sta già frequentando con un altro uomo: Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing.

I due praticano lo stesso sport e si conosco già da diversi anni, anche perché pare che abbiano già fatto qualche allenamento insieme. Fino a oggi però i due non erano mai andati oltre l’amicizia, mentre le ultime foto raccontano di cene insieme e passeggiate mano nella mano. Elisabetta Canalis sta andando avanti con la sua vita e ha deciso di farlo con una persona affine dal punto di vista sportivo.